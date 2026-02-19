Oficial resultó herido en medio de ataque a vehículo tipo TITAN del Ejército en Arauca

Tras la explosión se presentaron combates contra integrantes de la comisión Camilo Cienfuegos, del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Foto: EFE - Ejército de Colombia

Un vehículo blindado tipo TITAN del Ejército Nacional fue impactado con explosivos en el sector Puente Caranal, en Arauquita (Arauca). Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 18 de febrero durante un movimiento táctico.

En la acción resultó herido un suboficial, quien sufrió fracturas en los tobillos y fue trasladado a la ciudad de Arauca, donde recibe atención médica. Según el Ejército Nacional, tras la explosión se presentaron combates contra integrantes de la comisión Camilo Cienfuegos, del Ejército de Liberación Nacional (Eln), guerrilla a la que se le atribuyó el ataque.

La Décima Octava Brigada señaló que interpondrá las denuncias correspondientes “ante las autoridades competentes por esta acción perpetrada por integrantes del Eln, quienes reiteradamente infringen el derecho internacional humanitario y vulneran los derechos humanos”.

Asimismo, agregaron que en el departamento de Arauca se han reforzado “los dispositivos de seguridad” para proteger las instalaciones militares, así como a la población civil, y contrarrestar el accionar criminal de ese grupo armado ilegal.

Este no es el único ataque contra las Fuerzas Militares en Arauca en menos de una semana. El pasado 12 de febrero, el cantón militar San Jorge, ubicado en el municipio de Saravena, fue blanco de un ataque con drones y artefactos explosivos atribuido al Eln.

De acuerdo con información oficial, en esa acción resultó herida una oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, quien recibió atención médica inmediata. Horas después se confirmó que otro militar también había resultado lesionado.

En respuesta a los hostigamientos, las Fuerzas Militares ordenaron el despliegue de tropas de apoyo y activaron capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, con el fin de prevenir nuevos ataques contra otras bases militares en la región.

