Hay más dudas que certezas en la liberación del padre de Luis Díaz

Aunque desde el viernes el ELN anunció que iniciaba el proceso de liberación de Luis Manuel Díaz, la comisión humanitaria que se encargaría de recibirlo y las Fuerzas Militares aún no han recibido información alguna. Foto: AFP - LISMARI MACHADO

En total incertidumbre está el proceso de liberación de Luis Manuel Díaz, padre de Lucho Díaz, futbolista colombiano y delantero del Liverpool. El papá del deportista está secuestrado desde el pasado 28 de octubre, cuando fue interceptado por hombres que iban en una moto en el municipio de Barrancas (La Guajira), hecho que, tras muchas especulaciones, fue atribuido el pasado jueves a la guerrilla del ELN en un comunicado emitido por el equipo negociador del Gobierno Nacional con ese grupo armado ilegal. Aunque el ELN ha reconocido que se trató de un “error” y anunció desde el pasado viernes que iniciaba el procedimiento para que Luis Manuel retornara a la libertad, aún no se conoce ningún avance.

Lea también: “Libertad para papá”: Luis Díaz volvió, marcó y le dedicó el tanto a su padre: video

El Espectador pudo establecer que la comisión humanitaria que se encargaría de recibirlo ya está lista para trasladarse a la zona en donde se determine la liberación, pero aún no han recibido información alguna. Fuentes de la Defensoría del Pueblo le confirmaron a este diario que tienen desplegados en esa zona del país varios equipos de la entidad, pero ninguno de ellos ha sido contactado. Lo mismo sucede con las Fuerzas Militares que, según información conocida por este medio, continúan con las operaciones de búsqueda en la zona porque no han sido informadas de ningún proceso de liberación en curso.

Luis Manuel Díaz fue secuestrado el sábado 28 de octubre junto a Cilenis Marulanda, su esposa y madre del futbolista colombiano, cuando estaban en una estación de servicio en Barrancas. En ese momento, hombres armados que iban en moto los interceptaron y se robaron la camioneta de la familia Díaz. Tras el lamentable hecho, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares iniciaron un “plan candado” con el que se logró rescatar a la mujer. Según informaron las autoridades, la presión del grupo antisecuestros obligó a los delincuentes a abandonar a la madre del futbolista.

Le puede interesar: Padre de Luis Díaz estaría en la Serranía del Perijá, zona fronteriza con Venezuela

Aunque en un principio la hipótesis del secuestro apuntaba a que los responsables serían miembros de grupos de delincuencia común que operan en la zona, el equipo negociador del Gobierno Nacional con el ELN confirmó que ellos eran los responsables directos del secuestro, hecho que reconocieron horas después, En detalle, se trata de una célula del Frente de Guerra Norte del ELN, que está en La Guajira y la frontera con Venezuela, la cual está liderada por Cristóbal Grimaldo Álvarez (alias Jaime), Álvaro Montejo Rodríguez (alias Nicolás o Bernardo Téllez) y otro hombre conocido como Pamperito Mosquera.

Desde que se reportó el secuestro, los mensajes de rechazo tanto en el ámbito nacional como internacional no se hicieron esperar. Desde el presidente Gustavo Petro hasta Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, entre otros personajes, se pronunciaron ante lo ocurrido. Asimismo, las autoridades ofrecieron $200 millones por información que permita dar con la captura de los responsables y desplegaron más de 250 hombres del Gaula Militar, y de los grupos mecanizados Matamoros y Rondón, de la Décima Brigada del Ejército Nacional, para encontrarlo. También se desplegaron aeronaves del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la zona donde se presume que estaría el papá de Lucho Díaz.

Lea: Ejército desmiente que frenara búsqueda del papá de Luis Díaz, secuestrado por ELN

El secuestro, además, puso en tela de juicio el proceso de paz que el ELN adelanta con el Gobierno, por ser una clara violación del cese al fuego que se pactó con esa guerrilla y que comenzó el pasado 3 de agosto, por 180 días. Fuentes confirmaron esta teoría a Colombia +20 de El Espectador. “Esto demuestra que el cese del fuego, que ha tenido tantos quebrantos desde los decretos del 31 de diciembre de 2022, es incompleto porque si se queda solo en lo militar, al final será insuficiente para preservar el proceso de negociación”, dijo Humberto de la Calle, senador y jefe de negociaciones del gobierno Santos en el proceso de paz con las FARC.

Además, Roy Barreras, exsenador y embajador de Colombia en el Reino Unido, propuso que la selección Colombia de fútbol no participe más en la eliminatoria al mundial de 2026 hasta que el padre de Luis Díaz sea liberado. “En Londres exigen que el ELN libere al padre de Lucho Díaz antes del 17 de noviembre y, si no lo hacen, ¡que Colombia no juegue el partido de eliminatoria frente a Brasil hasta que sea liberado! Hemos reunido a futbolistas, entrenadores y fundaciones dedicadas al fútbol como instrumento de paz para exigir la liberación de Luis Díaz”, escribió en su cuenta de X.

Mientras se aclara esta situación, la Policía y el Ejército no se detendrán en la búsqueda de Luis Manuel Díaz, quien se presume está en la serranía del Perijá, en el límite entre Colombia y Venezuela. Por su parte, el Estado colombiano espera que el ELN muestre verdadera voluntad y empiece las coordinaciones para liberar al padre del futbolista colombiano, quien hoy, tras anotar un gol ante el Luton Town, se lo dedicó y pidió su libertad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.