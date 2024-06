Hermano de Laura Sarabia denunció a Alejandro Villanueva por injuria y calumnia

Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, directora del DAPRE. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Hacia las 11:00 de la mañana de este martes 25 de junio llegó al búnker de la Fiscalía Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para interponer una denuncia por injuria y calumnia en contra de Alejandro Villanueva, director del medio digital Desigual.

En el recurso presentado ante el ente investigador, el hermano de la funcionaria aclaró que su trabajo es en el sector privado y asegura no tener ningún tipo de acceso o cercanía al trabajo de su hermana Laura Sarabia como directora del Dapre.

“Quienes me han abordado con intenciones de tener acceso estatal, como seguramente le ha ocurrido a familiares y amigos de altos funcionarios del Estado, no solo se han sorprendido por la distancia que con su círculo familiar y social le ha implicado a mi hermana el servicio público, sino que han recibido de mi parte la clara manifestación de no tener acceso alguno a ella”, reza la denuncia de Andrés Sarabia.

A las afueras del búnker, ante los micrófonos de la prensa, el abogado de Sarabia, Jorge Mario Gómez, señaló que sus negocios los hace a través de una empresa privada y sin ningún vínculo político. Además, afirmó que existe una campaña de desprestigio contra la familia de Laura Sarabia, quien es una de las fichas, si no la más, de mayor confianza del presidente Petro.

“Las noticias falsas, el odio y las notas posiblemente prepagadas para lesionar honras y dignidades no pueden ampararse en la libertad de información (...) Andrés Sarabia no tiene ningún vínculo con el gobierno, ni ha usado de forma indebida el nombre de su hermana para gestionar o contratar algo. Tan es así que su derecho al trabajo lo ejerce en el sector privado sin ningún nexo o intermediación con alguna agencia gubernamental”, agregó el defensor de Sarabia.

En la denuncia escrita que hizo llegar al búnker de la Fiscalía Sarabia agrega: “No soy responsable por las acciones de ‘vendedores de humo’ mercachifles que se jactan de relaciones interesadas”. El hermano de la exjefa de gabinete del presidente Petro también aseguró en su denuncia no tener intermediación en asuntos del Estado.

“Solo encontrarán registro de eventos sociales, que no indica nada más y nada menos. Las historietas que circulan en grupos de Whastapp durante meses son mentirosas, solo unos pocos mercenarios de la comunicación, sin una sola evidencia más allá de supuestas fuentes informadas se atrevieron a publicar”, precisa.

El caso tiene que ver con la publicación de unos chats de Whatsapp en los que se señala a Andrés Sarabia de verse beneficiado por contratistas del Estado, en compañía de empresarios como David Cure y abogados como Andrés Ávila, quien también fue director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De acuerdo con la publicación de Desigual, medio que dirige Alejandro Villanueva, el hermano de la funcionaria Laura Sarabia habría incrementado su patrimonio sin justificación. Para ello, Villanueva se basó en cadenas de Whatsapp que mencionan, por ejemplo, que Andrés Sarabia habría pasado de vivir en un pequeño apartamento en Chapinero a uno en las inmediaciones del Parque de la 93, en Bogotá.

Además, según Villanueva, en diálogo con la revista Semana, amigos cercanos de Sarabia se habrían percatado de su “cambio de vida”, pues también habría empezado a “andar en carros de alta gama”. Andrés Sarabia, por su parte, ha señalado que no tiene dichos automóviles y que aun vive en un pequeño apartamento. “Mi estilo de vida no ha cambiado drásticamente (...) Mis gastos, compras, viajes y demás, son directamente proporcionales a mis ingresos actuales”, precisa la denuncia que llegó a la Fiscalía.

