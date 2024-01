Hugo Aguilar aceptó en la JEP haber recibido apoyo de las AUC para ser gobernador de Santander. Foto: JEP

El exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, contó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que sí recibió apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ser elegido gobernador de Santander (2004- 2007), sin embargo, negó haber recibido dinero de ese grupo armado. La declaración la hizo durante la audiencia única de verdad a la que fue convocado y en la que tiene la última oportunidad de entrar a esa jurisdicción si aporta verdad sobre los hechos que conoce del conflicto armado.

Durante la audiencia, Aguilar Naranjo relató y entregó ante los magistrados Juan Ramón Martínez y Heydi Patricia Baldosea de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, un mapa cartográfico de una finca llamada Gorgona, Santander, cuyo dueño era Luis Ramírez alias Puntilla en la cual habrían cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto. “En esa finca había un lago y los cadáveres de las personas que asesinaban se los lanzaban a los cocodrilos y otros los sepultaban”, dijo.

El exgobernador contó además que no recibió el apoyo de los paramilitares para ser diputado, pero sí lo hizo para ser gobernador de ese departamento. “En la campaña a la gobernación ya entra el apoyo que me dan las Autodefensas, en especial en lo que era el permiso para poder hacer proselitismo, ellos le decían a la gente que debían votar por el coronel Aguilar”, aseguró. Sin embargo, dijo que no recibió dinero de ellos ni tampoco manejó sus dineros.

Aguilar Naranjo aseguró también que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales y confesó que aunque no recibió dinero de estos grupos no hizo nada para combatirlos. “Uno se daba cuenta de los desplazamientos, del robo a la gasolina del oleoducto de Ecopetrol y no se hizo nada”, dijo Aguilar.

Esta es la última oportunidad que tiene Aguilar de entrar a la JEP. El 26 de diciembre de 2019 presentó una solicitud de sometimiento a esa justicia especial para comparecer como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública. Sin embargo, tal sometimiento fue rechazado al considerar poco suficientes sus aportes a la verdad. Pero este hombre insistió en la JEP su posibilidad de decir lo que sabe respecto al conflicto armado y apeló la decisión, recurso que prosperó. Esto significó que se le diera una última oportunidad si decía la verdad sobre lo que sabe del conflicto armado.

En ese momento, la JEP también remitió a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, copia del compromiso remitido por el exfuncionario y de sus anexos, ya que contiene el informe pericial sobre las zonas donde podrían encontrarse fosas clandestinas utilizadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

