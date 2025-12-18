Identifican restos encontrados en La Escombrera: se trata de una menor desaparecida en 2002

Tras un proceso forense, Medicina Legal estableció plenamente la identidad de la menor que tenía 17 años en el momento de la desaparición. Foto: Valentina Arango Correa

la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identificación de una quinta víctima recuperada a un año de trabajos en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia). Se trata de una menor de 17 años, desaparecida el 24 de agosto de 2002, presuntamente por integrantes del Bloque Cacique Nutibara de las antiguas estructuras paramilitares.

La identificación fue posible gracias al trabajo del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que halló el cuerpo el pasado 15 de julio. Tras un proceso forense, Medicina Legal estableció plenamente la identidad de la menor, lo que permitirá avanzar en los trámites para la entrega digna de sus restos a la familia.

Según la información judicial, la adolescente era habitante de la Comuna 13 y desapareció cuando se desplazaba en un bus hacia el Hospital de San Cristóbal, donde iba a ser internada por un cuadro de inanición.

Las actuaciones del GATEF en este sector de la Comuna 13 se enmarcan en la investigación del Subcaso Antioquia del Caso 08, que indaga desapariciones forzadas y otros crímenes atribuidos a integrantes de la fuerza pública en alianza con estructuras paramilitares.

La JEP acompaña a las víctimas y a sus organizaciones en la conmemoración del hallazgo de los dos primeros cuerpos en La Escombrera, ocurrido el 18 de diciembre de 2024. Ese descubrimiento confirmó lo que durante años denunciaron las familias buscadoras: que este sector fue utilizado como una fosa común para ocultar víctimas de desaparición forzada.

La Escombrera, empleada durante cerca de dos décadas como depósito de escombros, había sido señalada reiteradamente por las víctimas como uno de los principales lugares de inhumación clandestina durante las operaciones militares y paramilitares realizadas en la Comuna 13 en 2002.

Durante 2025, la JEP mantuvo activa la búsqueda judicial bajo las medidas cautelares vigentes. En enero, los días 9 y 10, fueron recuperados dos cuerpos en el área intervenida. Posteriormente, con la ampliación de la zona de excavación y el refuerzo del equipo forense, se localizaron tres cuerpos más, para un total de siete víctimas exhumadas desde 2024. De estas, cinco ya fueron identificadas y cuatro entregadas a sus familias.

“Estos actos se desarrollaron de manera reservada, en coordinación con las entidades competentes, y constituyen pasos importantes en la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas, quienes han participado en el proceso de búsqueda en el lugar y han recibido acompañamiento piscosocial y jurídico”, señaló la JEP.

La Jurisdicción explicó que el trabajo forense en La Escombrera se ha sostenido por el trabajo entre varias entidades del Estado, y la Alcaldía de Medellín, cuyos aportes económicos y operativos hicieron posible sostener las excavaciones realizadas a lo largo de 2025.

La JEP advirtió que la continuidad de la búsqueda está ahora atada a las decisiones adoptadas en un autor del 21 de agosto de 2025, mediante el cual la Sección con Ausencia de Reconocimiento vinculó a los ministerios de Hacienda y del Interior al trámite de medidas cautelares. Esa orden busca blindar financieramente la intervención y asegurar la disponibilidad de equipos, maquinaria pesada y personal especializado para los trabajos que se proyectan en 2026.

La Jurisdicción concluyó que “el cumplimiento de estas órdenes será determinante para asegurar que la intervención continúe sin interrupciones y para consolidar los resultados obtenidos este año. La JEP hará seguimiento al avance de estas medidas y continuará adoptando las acciones necesarias para proteger el sitio y fortalecer el proceso de recuperación e identificación”.

