Nuevo hallazgo en La Escombrera: van siete cuerpos encontrados en esa fosa común de Medellín

La Corporación Jurídica Libertad detalló que el hallazgo se dio este 25 de septiembre de 2025 en medio de las labores de búsqueda de las personas desaparecidas en la Comuna 13. Foto: Valentina Arango Correa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo cuerpo fue hallado en La Escombrera, la fosa común a cielo abierto más grande de América Latina, ubicada en la Comuna 13 de Medellín. El Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó el hallazgo este 25 de septiembre, tras las labores de prospección y excavación que se adelantan en ese terreno desde hace poco más de un año.

Las organizaciones de víctimas Mujeres Caminando por la Verdad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), junto con la Corporación Jurídica Libertad acompañan y realizan veeduría de este procedimiento en La Escombrera. Hasta el momento se habían recuperado seis cuerpos. Los primeros hallazgos se realizaron el 17 de diciembre de 2024.

Lea también: La Escombrera: los hallazgos y las disputas en el año de mayor avance de las excavaciones

“La persistencia de las mujeres buscadoras ha hecho posible este hallazgo. Su lucha incansable mantiene viva la búsqueda y abre caminos de verdad. La tierra sigue hablando en La Escombrera. Cada hallazgo es un llamado que mantiene viva la exigencia de verdad, justicia y memoria frente a la desaparición forzada”, señaló en comunicado la Corporación Jurídica Libertad en el que además exigieron verdad, justicia y memoria para las víctimas de desaparición forzada.

El 26 de julio de 2024 iniciaron las intervenciones luego de que la JEP dictara medidas cautelares sobre el terreno. Cinco meses después, los equipos forenses de esa entidad, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), encontraron los primeros restos óseos de dos personas. El hecho marcó un hito, pues con el hallazgo se comenzaba a asomar una verdad que había estado escondida.

Según la Corporación Jurídica Libertad, en esa zona podría haber más de400 cuerpos de personas desaparecidas de la Comuna 13, unos 100 de los cuales fueron víctimas de la Operación Orión. En este primer año de excavaciones se han removido más de43.000 metros cúbicos de tierra y escombros para intervenir un polígono de 10.700 metros cuadrados, luego de que la JEP ordenara, en mayo de este año, la ampliación del área.

El trabajo mancomunado de ambas entidades del Sistema Integral para la Paz, junto con la lucha de las mujeres buscadoras, logró el hallazgo de otros cuatro cuerpos en julio de 2025.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.