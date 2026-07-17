Imputan a alias “El Paisa” por la desaparición forzada del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Claudia Yepes frente al búnker de la Fiscalía en Medellín el 27 de octubre de 2022 en un plantón nacional que lideró por las víctimas de desaparición forzada en el país. Foto: Valentina Arango Correa

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En la tarde de este 17 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputó a Juan Fernando Tobón Correa, alias “El Paisa”, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia (Antioquia).

Según el ente investigador, las evidencias indican que Tobón Correa, presunto integrante del grupo delincuencial El Mesa, habría participado, junto con otros hombres armados, en el secuestro de Camilo Peláez. Esta organización criminal tiene presencia principalmente en el Valle de Aburrá, en Antioquia.

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La Fiscalía señaló que, el día de los hechos, la víctima, quien se encontraba en el municipio realizando labores ambientales, salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. “En ese momento fue interceptado, presuntamente intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar un vehículo”, indicó el ente investigador.

Tras su retención, Camilo Peláez habría sido trasladada a una vivienda, donde fue amarrada con cordones de zapatos. Al día siguiente, según la Fiscalía, fue llevada en un vehículo hacia las afueras de San Andrés de Cuerquia. Desde entonces se desconoce su paradero.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Tobón Correa el delito de desaparición forzada. Sin embargo, el procesado no aceptó el cargo y, por decisión de una juez de control de garantías, le fue impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Por este caso ya fueron judicializadas otras dos personas: Juan Fernando Tapias Guzmán, conocido con el alias de “Juanchito”, quien quedó en libertad por vencimiento de términos el 4 de febrero de 2025, y José Fernando Chavarría Ramírez, alias “Huevito”. Peláez Yepes era contratista de Hidroituango y se encontraba en el municipio de San Andrés de Cuerquia para hacer una interventoría ambiental asociada al proyecto.

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