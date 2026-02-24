Imputan a presunto disidente de las Farc señalado por asesinato de un concejal en Antioquia

Juan Camilo Espinoza tenía movilidad reducida. Como concejal impulsó la inclusión en el municipio. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación confirmó este 24 de febrero la imputación de un hombre señalado de ser el presunto responsable del asesinato de Juan Camilo Espinosa Vanegas, concejal del municipio de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), en hechos ocurridos en junio del año 2025. Según las pistas de las autoridades, el hombre habría ordenado el crimen.

Se trata de Elkides de Jesús Piedrahita Velásquez, conocido con el alias de “Richard” o “Manaty” y señalado de ser uno de los jefes del frente 36 de las disidencias de las Farc, que operan en el norte de Antioquia. El hombre, según el ente investigador, habría ordenado contactar a un menor de edad y entregarle un arma para que asesinara al concejal Espinosa Vanegas.

Lea también: Procuraduría alerta al CNE sobre posibles delitos electorales en curules de paz de Guaviare

Un investigador de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía le imputó a Piedrahita Velásquez los cargos de utilización de menores en la comisión de delitos, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Estos dos últimos delitos en calidad de agravados.

Aunque el hombre no aceptó los cargos imputados, un juez de control de garantías ordenó que permanezca en prisión mientras avanza este nuevo proceso penal en su contra. Piedrahita Velásquez está privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza otra investigación relacionada con delitos cometidos antes del asesinato del concejal Espinosa Vanegas.

Le puede interesar: Contraloría detecta fallas en la administración de bienes de la SAE por COP 8.839 millones

Los detalles del crimen contra el concejal

Con Piedrahita Velásquez ya son dos las personas procesadas por el crimen cometido en contra del concejal de San Andrés de Cuerquia. El 27 de junio de 2025, un menor de 17 años aceptó su responsabilidad en el homicidio del líder político, quien tenía 32 años y se movilizaba en una silla de ruedas por cuenta de una discapacidad motriz permanente.

Sobre las 5:00 de la tarde del 16 de junio de 2025, el concejal Espinosa Vanegas cruzaba en su silla de ruedas por el parque principal del municipio, rumbo a su residencia. El menor de 17 años, procesado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, se acercó y le disparó, causándole la muerte de inmediato.

Contenido relacionado: Menor de edad aceptó haber asesinado a concejal en Antioquia

El joven fue aprehendido por las autoridades, que evitaron su fuga. Uniformados de la Policía le decomisaron un revólver calibre 38 que tenía seis casquillos y una motocicleta que pretendía ser utilizada para la huida. Tras la detención, un juez de control de garantías le impuso medida de internamiento preventivo en centro especial de reclusión al adolescente.

Las autoridades señalaron que, a través de cámaras de seguridad y de pruebas testimoniales, determinaron que hubo otra persona involucrada en el hecho, pero que alcanzó a huir del lugar. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció en su momento una recompensa de hasta COP 50 millones por información para dar con el otro victimario.

Más contenido: Corte Constitucional avala con ajustes ley que obliga a congresistas a rendir cuentas

Desde ese momento, el gobernador Rendón señaló a las disidencias de las Farc como responsables del crimen. Esto, pese a que el concejal elegido en octubre del 2023, con el aval del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), no había recibido amenazas contra su vida ni llegó a notificar a las autoridades sobre sospechas o riesgos para su seguridad.

El asesinato del concejal Espinosa Vanegas causó conmoción en la comunidad de San Andrés de Cuerquia y entre los líderes de la región. “Era una voz firme por la inclusión, por los derechos humanos y por el progreso de su comunidad”, señalaron desde la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo, tras el crimen.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.