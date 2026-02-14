Imputan a tres presuntos disidentes de las Farc por atentado con motocicleta bomba en Huila

Según la Fiscalía, estas tres personas harían parte del frente Hernando González Acosta, de las disidencias de la Farc. Foto: Archivo Particular

Diez meses después del atentado con una motocicleta bomba ocurrido el 17 de abril de 2025 en el municipio de La Plata (Huila), la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres presuntos integrantes del frente Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc, señalados de ser los responsables del ataque en el que murieron los hermanos Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, de 17 y 19 años, y que dejó a 30 personas heridas.

Las tres personas fueron identificadas como John Faber Titimbo, Willian Enrique Ramos y Aldemar Caldón Ramírez; serían las responsables del ataque terrorista que, en principio, estaba dirigido en contra de la estación de Policía del municipio de La Plata y que sembró el horror en esa tarde de jueves santo. Según el ente investigador, estos hombres fueron capturados durante un operativo conjunto con la Dijín de la Policía en el departamento del Huila.

Las investigaciones adelantadas por el ente investigador dan cuenta de la forma en la que estas tres personas habrían participado en el crimen que cobró la vida de los hermanos Trujillo Peña. Titimbo es señalado de haber sido el coordinador del atentado y de haberse desplazado durante todo el día de los hechos por el casco urbano de La Plata para hacer labores de inteligencia y de verificación de condiciones para perpetrar el crimen.

Por su parte, Caldono Ramírez es señalado por la Fiscalía de haber apoyado labores logísticas para el atentado, como el manejo de la vigilancia y el control de la zona cercana al parque principal de La Plata, donde ocurrieron los hechos. Finalmente, a Ramos la Fiscalía lo responsabiliza de haber verificado la instalación de la motocicleta bomba al frente de un hotel y de coordinar la detonación del artefacto explosivo.

En su momento, el entonces director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, señaló a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco” de ser las responsables del atentado. “Estas acciones demenciales son la reacción desesperada ante las contundentes acciones operativas desarrolladas contra alias ‘Iván Mordisco’, operaciones que se mantendrán hasta dar con su paradero”, dijo el oficial.

El hecho hizo parte de una cadena de al menos seis ataques terroristas perpetrados por grupos al margen de la ley en contra de la fuerza pública durante la Semana Santa de 2025 en los departamentos de Huila, Cauca y Valle del Cauca. Esos hechos dejaron a más de 30 personas heridas y cuatro muertas, todas de la población civil, y obligaron a que la cúpula militar y de Policía viajara al Huila para adelantar un consejo de seguridad urgente.

En principio, las autoridades señalaron a Wilmar Pazú Rivera, conocido como alias “Cholinga”, de haber ordenado ese ataque. Sin embargo, el hombre que lideraba la estructura Dagobertos Ramos de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, murió durante un operativo militar el 10 de junio de 2025 en el municipio de Páez (Cauca). La investigación del caso no había avanzado hasta que se conoció la más reciente actuación de la Fiscalía.

A las tres personas capturadas por el atentado de La Plata les imputaron los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las fuerzas armadas y explosivos. Ninguno de ellos aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, mientras avanza el proceso penal en su contra.

