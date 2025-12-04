Imputarán cargos a mujer que habría envenenado a menores de edad con talio. /Imagen de referencia Foto: Archivo particular

La Fiscalía General de la Nación anunció en la tarde de este jueves 4 de diciembre que le va a imputar cargos a Zulma Guzmán Castro, quien habría coordinado la entrega de unas frambuesas con talio que consumieron dos menores de edad que fallecieron en abril de este año.

Además, explicó que la mujer está en Argentina, por lo que solicitó expedir una circular roja de la Interpol. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, después de ocurrido el crimen, hay información de que Guzmán Castro se ha desplazado por otros países como Brasil, España y Reino Unido, por lo que la fiscal del caso pidió que se emitiera orden de captura en su contra.

Según lo que se sabe del caso, tras las indagaciones por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y los análisis hechos por Medicina Legal, el envenenamiento de las menores se dio cuando comieron las frutas contaminadas con el metal. Estas habrían sido enviadas por medio de una empresa de mensajería, haciéndolas pasar por un regalo, lo que al parecer sería mentira.

Lo que se sabe del caso

En la mañana del 5 de abril de este año, tres menores de edad y un adulto fueron llevados a la Fundación Santa Fe de Bogotá e ingresados de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa clínica de la capital. Hasta ese momento se creía que se trataba de un caso de intoxicación. Sin embargo, ese mismo día, en horas de la tarde, una de las menores de edad falleció. Cuatro días después, el 9 de abril, otra de las menores falleció.

El resultado del dictamen forense realizado por Medicina Legal determinó en su momento que la ingesta de talio había sido la causa de la muerte de las dos menores. Se trata de un metal que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y que se libera al medioambiente a través de actividades como la quema y fundición de carbón o la producción de cemento. Su contacto con la piel es tóxico y su consumo puede afectar el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones.

Desde ese momento, la Fiscalía inició una investigación para determinar qué había detrás de la intoxicación de las cuatro personas y la muerte de las dos menores de edad. “Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes y de la investigación (...). No existe un riesgo para la salud pública, no se detectó algún alimento o sustancia de consumo general que esté ocasionando daño a la salud de los ciudadanos”, dijo en su momento Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.

