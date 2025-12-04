Murió alias “Rigo”, presunto jefe extorsionista del clan de Oriente, en combate en Antioquia

Resume e infórmame rápido

Un operativo adelantado por tropas del Gaula Militar en zona rural de Nariño (Antioquia) terminó en un enfrentamiento armado que dejó cinco personas muertas, entre ellas alias “Rigo”, señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores de extorsiones en esa región.

La confrontación se registró en la mañana de este jueves 4 de diciembre, cuando unidades militares ubicaron a integrantes del denominado clan de Oriente, una estructura ilegal que, según información oficial, opera bajo órdenes del Frente 36 de alias “Calarcá”. El grupo estaría vinculado con cobros extorsivos a ganaderos y a personas dedicadas a actividades de explotación minera sin licencia.

Alias “Rigo” habría tenido un papel determinante dentro de esa organización criminal y se le atribuye la autoría del asesinato de un menor de 13 años en octubre pasado, en la vereda Balsora de Nariño en el oriente antioqueño.

Fuentes de investigación señalaron que el despliegue de esta red en la zona respondía a una estrategia para incrementar ingresos mediante cobros ilegales y consolidar control territorial. Ese interés criminal derivó en una disputa abierta con el bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo, que también pretende dominar rutas, corredores y economías ilícitas en la región.

