“Incautaciones históricas y control de la coca”: la respuesta de Petro tras amenaza de Trump

La tensión entre Estados Unidos y Colombia va en aumento tras el reciente pronunciamiento de Donald Trump sobre una posible operación militar a raíz de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro y su lucha contra las drogas. Los señalamientos y amenazas del presidente estadounidense se dan justo tras la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela, luego de acusarlo de narcotráfico.

A modo de defensa de su gestión, el presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió una respuesta a través de su cuenta en X, en la que señaló varios aspectos desde su soberanía, su paso por el M-19, hasta las estrategias que ha implementado para frenar el narcotráfico y la producción de drogas en el país.

En ese apartado en específico, Petro afirmó que ha ordenado históricas incautaciones de cocaína, ha frenado el cultivo de hoja de coca y ha realizado bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales. Sin embargo, esos temas siguen teniendo luces y sombras.

“Como comandante supremo de la fuerzas militares y amparado siempre por la constitución, ordené la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, detuve el crecimiento de los cultivos de hoja de coca y comenzó un gran plan de sustitución voluntaria de cultivos por el campesino cultivador de coca. El proceso va en 30.000 hectáreas de coca y es mi prioridad como política pública de sustitución de cultivos, yo dirijo esa política”, señaló Petro.

En pasadas alocuciones, los datos entregados por el presidente Petro señalan que los cultivos de hoja de coca comenzaron a frenar su crecimiento en 2021, año en el que, según el jefe de Estado, se registró un 43%; en 2022, 13%; en 2023, 9,8%, y en 2024, tan solo 3%.

De igual manera, expuso cifras sobre incautaciones de cocaína. Sus datos apuntaron a que “en 2021 crecieron 32%; decrecieron 1% en el 2022; en 2023 fueron del 13%, y en 2024, 19%”. Esos números le bastaron para asegurar que “solo en estos dos años hemos incautado la mayor cantidad de cocaína de la historia del mundo en un solo país como Colombia”.

Sin embargo, el más reciente Informe Mundial sobre las Drogas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señaló que, hasta 2023, Colombia concentraba el 67% de los cultivos mundiales de hoja de coca y aumentó en un 53% el producto. Asimismo, señaló que aumentó la concentración de la producción de hoja de coca y la fabricación de cocaína en zonas de alto rendimiento en el país.

La Unodc también reveló que los cultivos de esa planta de uso ilícito incrementaron un 6% con respecto a 2022, lo que corresponde a 376.748 hectáreas en todo el mundo. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) también ha recopilado información para determinar que en Colombia había en 2023 alrededor de 253.000 hectáreas de coca, un aumento del 23.000 con respecto a 2022. De acuerdo con el informe, de 2022 a 2023, la producción de cocaína se incrementó en un 34%, alcanzando las 3.708 toneladas a nivel mundial.

Este contexto dio paso a una decisión histórica: la descertificación de Estados Unidos a Colombia en su lucha contra las drogas. El gobierno de ese país concluyó que el país “fallo de manera demostrable” en esos compromisos.

“En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo”, afirmó Trump en el comunicado oficial de ese momento. Hasta el momento, el mandatario estadounidense no baja al mandatario colombiano de “líder del narcotráfico” y “enfermo”.

En su más reciente pronunciamiento, a modo de defensa, Petro también se refirió a operaciones militares contra grupos armados y narcotraficantes. “Bajo mis ordenes se tomó el Plateado, Cauca, el Wall Street de la cocaína que gobiernos anteriores dejaron crecer. He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardée a sus cabecillas”, dijo.

Igualmente, señalan sus números, que se han destruido 17.735 laboratorios, se han erradicado 58.216 hectáreas de hoja de coca, han sido “neutralizados 11.894 integrantes de los más peligrosos carteles/grupos armados organizados (GAO)”. Además, que se han ejecutado 776 extradiciones.

Sin embargo, hasta las operaciones militares que ha dirigido el presidente Gustavo Petro han sido fuertemente cuestionadas luego de que se revelara la muerte de menores de edad reclutados en Guaviare, Arauca y Cauca, lo que sería una violación al Derecho Internacional Humanitario. A eso se le suman polémicas como los presuntos nexos entre altos perfiles del Gobierno con las disidencias de “Calarcá”.

