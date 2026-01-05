Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Minjusticia pidió a altas cortes y al Congreso defender a Petro ante amenaza de Trump

El ministro encargado de esa cartera, Andrés Idárraga, se refirió a los recientes pronunciamientos del presidente de Estados Unidos sobre una posible operación militar en Colombia. Pidió respaldó al Estado colombiano y sus instituciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
05 de enero de 2026 - 02:42 p. m.
Secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia
Secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia
Foto: El Espectador - Jorge Londoño
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos a la cabeza del presidente Donald Trump, Colombia entró en un escenario de tensión en medio de recientes pronunciamientos sobre una posible operación militar en el país, luego de referirse a la gestión de Gustavo Petro.

Ante dicho escenario, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, se pronunció y pidió respaldo total de las altas cortes y del Congreso al Estado colombiano y sus instituciones en medio de las tensiones. Además, detalló cómo van a responder a las amenazas.

Lea también: Los coletazos para la seguridad en frontera con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

“Ante las amenazas y los insultos del presidente Trump contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el gobierno seguirá respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional, con altura y responsabilidad”, escribió a través de su cuenta en X.

En contexto, el presidente Trump lanzó amenazas contra Colombia y acusó a Petro de encabezar un país “gobernado por un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína a Estados Unidos”. Ante la pregunta sobre una posible operación militar estadounidense en territorio colombiano, el mandatario estadounidense respondió: “Me parece perfecto”.

Le puede interesar: “No durará mucho tiempo”: Trump lanza advertencia directa contra Gustavo Petro

Al respecto, el ministro Idárraga señaló: “Nuestro país no sólo es una nación autónoma y soberana. Somos un gobierno elegido democráticamente y tenemos todo un alistamiento institucional para garantizar unas elecciones libres, sin intimidaciones o injerencias internacionales en el 2026”.

En esa misma línea y a modo de defensa, el ministro encargado le lanzó un mensaje a la institucionalidad para que tome postura y apoye al mandatario colombiano. “Respetuosamente invito a todas las cabezas de la institucionalidad colombiana (órganos de control, fiscalía, altas cortes, congreso de la República) a que se pronuncien públicamente ante las amenazas del gobierno americano en Colombia y tomen postura por la defensa del Estado colombiano y sus instituciones democráticas”, concluyó el ministro.

Donald Trump, ha emitido advertencias directas contra el presidente colombiano Gustavo Petro de hace meses, vinculándolo con la producción y tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. En declaraciones recientes, Trump señaló que Petro “será el siguiente” tras las acciones contra Venezuela, insinuando posibles intervenciones o presiones similares, y urgió a Colombia a “abrir los ojos” ante las “fábricas de cocaína” en su territorio, según The New York Times.

Por su parte, el presidente Petro ha defendido la soberanía colombiana, señalando su lucha contra las drogas a través de la interdicción y la sustitución de cultivos de uso ilícito, así como las operaciones militares que ha adelantado en zonas como Cauca.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, señaló Petro en un reciente pronunciamiento en X.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Ministerio de Justicia

Andrés Idárraga

Gobierno nacional

Colombia

Venezuela

Estados Unidos

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

Donald Trump

Operación militar

Amenaza

Drogas

 

Guillermo(n5sqs)Hace 7 minutos
Desde hace tiempo la única defensa que hubiera hecho Petro debió haber sido con trabajo serio y dedicado conforme al proyecto político que lo elegió, sin embargo prefirió, fiel a su genética guerrerista y espiritu megálomano, la confrontación con Trump y desperdiciar la oportunidad histórica que nos ganamos en democracia con votos. Fue un irresponsable.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.