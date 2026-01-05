Minjusticia pidió a altas cortes y al Congreso defender a Petro ante amenaza de Trump

Secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos a la cabeza del presidente Donald Trump, Colombia entró en un escenario de tensión en medio de recientes pronunciamientos sobre una posible operación militar en el país, luego de referirse a la gestión de Gustavo Petro.

Ante dicho escenario, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, se pronunció y pidió respaldo total de las altas cortes y del Congreso al Estado colombiano y sus instituciones en medio de las tensiones. Además, detalló cómo van a responder a las amenazas.

Lea también: Los coletazos para la seguridad en frontera con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

“Ante las amenazas y los insultos del presidente Trump contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el gobierno seguirá respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional, con altura y responsabilidad”, escribió a través de su cuenta en X.

En contexto, el presidente Trump lanzó amenazas contra Colombia y acusó a Petro de encabezar un país “gobernado por un enfermo que disfruta fabricando y vendiendo cocaína a Estados Unidos”. Ante la pregunta sobre una posible operación militar estadounidense en territorio colombiano, el mandatario estadounidense respondió: “Me parece perfecto”.

Le puede interesar: “No durará mucho tiempo”: Trump lanza advertencia directa contra Gustavo Petro

Al respecto, el ministro Idárraga señaló: “Nuestro país no sólo es una nación autónoma y soberana. Somos un gobierno elegido democráticamente y tenemos todo un alistamiento institucional para garantizar unas elecciones libres, sin intimidaciones o injerencias internacionales en el 2026”.

En esa misma línea y a modo de defensa, el ministro encargado le lanzó un mensaje a la institucionalidad para que tome postura y apoye al mandatario colombiano. “Respetuosamente invito a todas las cabezas de la institucionalidad colombiana (órganos de control, fiscalía, altas cortes, congreso de la República) a que se pronuncien públicamente ante las amenazas del gobierno americano en Colombia y tomen postura por la defensa del Estado colombiano y sus instituciones democráticas”, concluyó el ministro.

Donald Trump, ha emitido advertencias directas contra el presidente colombiano Gustavo Petro de hace meses, vinculándolo con la producción y tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. En declaraciones recientes, Trump señaló que Petro “será el siguiente” tras las acciones contra Venezuela, insinuando posibles intervenciones o presiones similares, y urgió a Colombia a “abrir los ojos” ante las “fábricas de cocaína” en su territorio, según The New York Times.

Por su parte, el presidente Petro ha defendido la soberanía colombiana, señalando su lucha contra las drogas a través de la interdicción y la sustitución de cultivos de uso ilícito, así como las operaciones militares que ha adelantado en zonas como Cauca.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, señaló Petro en un reciente pronunciamiento en X.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.