Incautan en Quindío el cargamento de cocaína más grande del año en carreteras

El hallazgo se produjo durante un procedimiento de control vial en el sector de La Herradura, que conecta vías principales del departamento del Quindío Foto: Policía

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Un camión que transportaba tubos de hierro por el departamento del Quindío resultó ser la fachada de uno de los cargamentos de droga más grandes detectados en lo que va del año en las carreteras colombianas.

En su interior, ocultas entre la carga metálica, las autoridades hallaron más de 2.300 kilos de cocaína, quivalentes a 2,3 toneladas de la sustancia, distribuidos en pacas que, según las primeras indagaciones, tenían como destino final los mercados ilegales de Norteamérica y Europa.

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El hallazgo se produjo durante un procedimiento rutinario de control vial en el sector de La Herradura, donde uniformados de la Policía Nacional identificaron irregularidades en el vehículo que terminaron por destapar el cargamento ilegal.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, calificó el operativo como la mayor incautación de cocaína registrada en las carreteras del país durante el año.

“Presentamos al país, desde el departamento del Quindío, la incautación más grande en las carreteras del país de clorhidrato de cocaína. Son 2,3 toneladas, más de 2.300 kilos de cocaína, que estructuras narcoterroristas intentaban enviar hacia Norteamérica o Europa”, afirmó el oficial al dar a conocer los resultados.

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El procedimiento se llevó a cabo en un corredor vial estratégico que conecta el suroccidente con el centro del país, una zona donde las autoridades reforzaron los controles durante el puente festivo de San Pedro para contrarrestar el transporte de estupefacientes y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

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