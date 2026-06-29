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Muere alias “Ñeque”, mano derecha de alias “Marlon”, buscado por narcoterrorismo en EE. UU.

Cuatro presuntos disidentes murieron tras una operación del Ejército en Cauca. Entre ellos se encuentra Juan Diego Palta Montero, alias “Ñeque”, señalado de ser el hombre de confianza de alias “Marlon”, quien murió recientemente en medio de la ofensiva de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc de “Mordisco”.

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Redacción Judicial
29 de junio de 2026 - 06:36 p. m.
Muere alias “Ñeque”, mano derecha de alias “Marlon”, buscado por narcoterrorismo en EE. UU.
Muere alias “Ñeque”, mano derecha de alias “Marlon”, buscado por narcoterrorismo en EE. UU.
Foto: Ejército
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Una nueva acción militar contra las disidencias de las Farc dejó como resultado la muerte de cuatro presuntos integrantes en el municipio de Toribío (Cauca). Según confirmó el Ejército Nacional, entre los muertos se encuentra Juan Diego Palta Montero, alias “Ñeque”. El hombre era considerado la mano derecha de Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, quien murió pocos días antes en otro operativo militar.

Alias “Ñeque” era además señalado de amenzar directamente al presidente Gustavo Petro y figuraba entre los hombres más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 5 millones por información que condujera a su captura.

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Por Redacción Judicial

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