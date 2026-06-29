Muere alias “Ñeque”, mano derecha de alias “Marlon”, buscado por narcoterrorismo en EE. UU. Foto: Ejército

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Una nueva acción militar contra las disidencias de las Farc dejó como resultado la muerte de cuatro presuntos integrantes en el municipio de Toribío (Cauca). Según confirmó el Ejército Nacional, entre los muertos se encuentra Juan Diego Palta Montero, alias “Ñeque”. El hombre era considerado la mano derecha de Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, quien murió pocos días antes en otro operativo militar.

Alias “Ñeque” era además señalado de amenzar directamente al presidente Gustavo Petro y figuraba entre los hombres más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 5 millones por información que condujera a su captura.

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