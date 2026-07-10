Indagatoria contra Álvaro Uribe por masacres en Antioquia fue aplazada hasta agosto. Foto: Cristian Garavito

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La indagatoria a la que fue citado para el próximo 24 de julio el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con paramilitares, masacres en Antioquia y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, fue aplazada hasta agosto. La Fiscalía accedió a la petición hecha por la defensa de Uribe, quien tildó la citación como un “atropello”.

La diligencia, según se conoció, fue reprogramada para el 18, 19 y 20 de agosto. Cuando se conoció la primera fecha, el expresidente se pronunció en su cuenta de X: “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió (sic) y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas”, escribió el líder natural del Centro Democrático.

En esa oportunidad, Uribe Vélez calificó el hecho como un “atropello” y aseguró: “Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”.

Aunque el proceso se está moviendo por estos días, realmente fue abierto y cerrado en el año 2000. Sin embargo, el ente investigador tiene los tres expedientes de nuevo en sus manos desde septiembre de 2020, cuando el político renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para continuar con las investigaciones que había asumido.

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