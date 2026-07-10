Tribunal confirma la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de Dilan Cruz

Homenaje en la Calle 19 con cuarta, cuando se conmemoró un año del asesinato de Dilan Cruz a manos del policía Manuel Cubillos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Policía Nacional por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, ocurrida durante una jornada de protesta en 2019. El joven de 17 años fue impactado en la cabeza por una munición tipo Bean Bag disparada por el policía Manuel Cubillos del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Lea: Las implicaciones del regreso del Esmad como lo propone el próximo mindenfensa

Según la Corporación, en el caso se configuró una falla en el servicio, pues la institución clasificó el arma empleada como “menos letal” sin advertir de manera adecuada a sus uniformados sobre su capacidad real de causar la muerte. Esta omisión, señaló el fallo, impidió que se hiciera una evaluación correcta de los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que deben regir el uso de la fuerza por parte del Esmad.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.