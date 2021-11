Inpec aclaró que Luis Alfredo Garavito no quedará en libertad

Luego de que el programa los Informantes denunciara que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) solicitó en mayo de 2021 que se evaluara una posible libertad condicional a Luis Alfredo Garavito, el confeso asesino y violador de al menos 200 niños y niñas, la institución respondió a las críticas que levantaron ampolla incluso del presidente Iván Duque.

“El Inpec actuó de acuerdo con la norma y la Ley, ya que la documentación que se envió al Juez hace parte de un procedimiento que las oficinas jurídicas de los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), hacen con todos los privados de la libertad sin excepción. La información que fue enviada al juez, hacía referencia a una de las condenas que está purgando el privado de la libertad Luis Alfredo Garavito, quien debe seguir cumpliendo otras penas con medidas intramurales”, señaló la entidad a través de su cuenta de Twitter.

“Luis Alfredo Garavito seguirá recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar, ya que en ningún momento se ha dispuesto su libertad por parte del Inpec, esta decisión es competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad”, aseguró la entidad adscrita al Ministerio de Justicia tras la polémica desatada en redes sociales tras la emisión del programa Los Informantes.

El director del Inpec, general Mariano Botero Coy, señaló que la solicitud enviada al juez era sobre una de las condenas que está purgando Garavito, quien seguirá preso por otros fallos condenatorios que hay en su contra. “Existen 18 sentencias condenatorias y cursan, actualmente, 26 procesos judiciales en calidad de sindicado. En consecuencia, Luis Alfredo Garavito seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar”, señaló el general Botero Coy.

La solicitud fue rechazada por un juez quien señaló que de la condena de 40 años de prisión, Garavito “acumula un tiempo de trescientos veintiocho (328) meses, nueve (9) días, quince (15) horas, que es superior al que demanda el artículo 64 del Código Penal para acceder al beneficio deprecado”, dice el fallo publicado por Caracol Radio. El togado también señaló que el informe del Inpec hacía pensar que Garavito “se ha resocializado y ha cumplido con los fines de la pena de prevención especial y reinserción social, conclusión respaldada en el hecho de que, en su cartilla biográfica, No aparecen anotaciones negativas – vigentes”.

“El condenado no puede acceder en estos momentos a la libertad condicional, en atención a la exigencia legal, de efectuar la reparación total de los perjuicios ocasionados por los delitos, pues dentro de este asunto penal, fueron fijadas diversas obligaciones pecuniarias por concepto de indemnización de perjuicios, los cuales no han sido resarcidos o por lo menos no está acreditada su satisfacción, situación que, sin mayores análisis, hace improcedente la libertad condicional (...) debe demostrar su real imposibilidad de pagar los valores tasados por concepto de perjuicios”, señaló el juez que resolvió la solicitud de libertad.

Desde Glasgow, el presidente Iván Duque señaló que “Quiero decir que tengo profunda indignación con esa posibilidad que alguien sugirió, que esa bestia de [Luis Alfredo] Garavito salga de prisión. Es un bandido, delincuente, rata apestosa que solo les ha hecho daño a los niños y el destino de ese delincuente es seguir en la cárcel”, dijo el presidente, que agregó: “El Gobierno nacional ni auspicia ni respalda eso”.