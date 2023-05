Inpec ordenó vigilancia permanente a Aida Merlano tras amenaza de muerte

Llegada de Aida Merlano Rebolledo, después de ser deportada por el gobierno venezolano hacia Colombia Foto: El Espectador - José Vargas

El instituto Nacional Penitenciario y carcelario (Inpec) tomó cartas en el asunto tras la denuncia que hizo la excongresista Aida Merlano, quien se encuentra presa en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá purgando las dos condenas vigentes que tiene en su contra por delitos electorales. En esta denuncia la excongresista decía que estaba en riesgo de ser asesinada.

Dentro de las medidas que adoptó el Inpec para proteger a la excongresista están verificaciones constantes de seguridad, mediante revistas, en especial al iniciar y culminar las visitas de los fines de semana. Además de ordenar que para cualquier desplazamiento que Merlano deba realizar en la cárcel, tiene que estar acompañada por un cuerpo de custodia del Inpec.

“Para cualquier desplazamiento interno ya sea al área de sanidad, abogados, notificadores, o salida para remisión, la persona privada de la libertad, debe estar acompañado y custodiado de cerca por una unidad del cuerpo de custodia y vigilancia asignada por el oficial de servicio, la unidad asignada se encargará de conducir a la persona privada de la libertad, del pabellón al lugar de destino y regresarlo cuando termine la diligencia brindándole la seguridad que requiere, de esta actividad se dejará registro de calidad en las minutas de guardia”, explica un documento del Inpec.

En la denuncia, Merlano relata que el 10 de mayo recibió una llamada de una mujer sin identificar que le advirtió sobre el presunto plan para asesinarla “El día de hoy (10 de mayo) la señora Maritza a las 12:15 pm me llama para recibir una llamada en el teléfono del patio. Al contestar era una mujer sin identificarse. Me dice lo siguiente: Aida Merlano respondo: si, me pregunta: ¿tiene donde anotar? respondo: un momento y de inmediato me dice Tatiana Toro es una negra que contrataron para hacerle la vuelta”, dice la denuncia.

Acto seguido la excongresista dice que la mujer le reveló que todo se está organizando de la cárcel de Tramacua en Valledupar y mencionó a alias El Perro Montes. Esta mujer, según la denuncia, la volvió a llamar pasadas las 3:00 de la tarde y le dijo que se cuidara de ese hombre. “Trabaja para alias el Iguano y alias El Gurre del bloque Caribe, no salga están apurados para matarla rápido”, dice la denuncia.

Aida Merlano, quien regresó deportada recientemente al país desde Venezuela, se encuentra privada de la libertad en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, purgando las dos condenas vigentes que tiene en su contra por delitos electorales. La primera, de más de 11 años, por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Y, la segunda, de más de cinco años, por superar los topes electorales.

