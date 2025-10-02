Investigan liberación de presunto feminicida por vencimiento de términos en Atlántico

La maestra Nalfi Esther Blanco Olmos (izquierda) y Jorge Leonardo Piña Rodríguez, su presunto feminicida. Foto: Redes sociales

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció en la tarde de este jueves 2 de octubre que compulsó copias a la Comisión Seccional del departamento de Atlántico para que investigue las presuntas irregularidades que rodean la liberación por vencimiento de términos de Jorge Leonardo Piña Rodríguez, el hombre señalado por el asesinato de la maestra Nalif Esther Blanco Olmos.

El crimen ocurrió en noviembre de 2024, en el municipio de Sabanalarga (Atlántico). Según la información entregada por la Policía en ese momento, la mujer estaba en su vivienda, a donde llegó Piña Rodríguez, quien antes había sido su pareja. Según las versiones que han entregado las autoridades hasta el momento, el hombre llegó allí para felicitar a la hija de la maestra por su grado de bachiller, a pesar de que no estaba invitado a la celebración.

Sin embargo, para la justicia aún es una incógnita lo que habría sucedido esa noche en la vivienda, pues fue hacia las 7:00 de la mañana del día siguiente, el sábado 30 de noviembre, que familiares de la mujer encontraron su cuerpo sin vida y aparentes signos de asfixia mecánica. El análisis de Medicina Legal determinó que, en efecto, el cuerpo de la mujer tenía golpes en su cabeza y evidentes signos de violencia.

Familiares de la maestra dijeron en su momento a medios de comunicación que desde 2019 ya había alertas sobre violencia de Piña Rodríguez en contra de Blanco Olmos, su expareja. Por esa razón, el hombre fue el primero en ser señalado como presunto responsable. Poco después del crimen, el hombre se entregó a las autoridades y fue llevado a prisión mientras avanzaba el proceso penal en su contra. Sin embargo, esta semana se conoció que un juez ordenó dejarlo en libertad por vencimiento de términos.

El pasado 30 de septiembre, la familia de la docente Blanco Olmos emitió un comunicado rechazando la decisión judicial y pidiendo que se haga justicia. “Expresaron su desconcierto con la decisión que, según ellos, se tomó sin la presencia del Ministerio Público, hechos que deben ser verificados por la jurisdicción disciplinaria”, señaló la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre la misiva de la familia de la mujer.

“Este fue un hecho que enlutó a la población de Sabanalarga, generó mucho descontento y preocupación en la ciudadanía. Ante esos hechos graves, se ha pedido entonces que sea la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico que investigue y determine si con ocasión a esos hechos hay lugar o no a la comisión de una falta disciplinaria y, por supuesto, para que también se identifiquen a los presuntos autores de dicho comportamiento”, dijo el magistrado Mauricio Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

