Iván Cepeda no cometió delitos al interceder por “Gabino” ante Cuba: Corte Suprema

El senador del Polo le atribuye a Ceballos presunto delito de falsedad ideológica en documento público, pues el exalto comisionado certificó que no había autorización alguna del Gobierno para que Cepeda fuera delegado de la mesa de diálogo con el Eln. Foto: Archivo

La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación formal en contra del senador del Polo Iván Cepeda por gestiones que realizó siendo miembro de la delegación del Gobierno para los diálogos de paz con la guerrilla del Eln. Luego de que miembros del Centro Democrático levantaran suspicacias porque Cepeda intercedió ante la isla de Cuba para que permitieran la estancia en la isla del comandante guerrillero Gabino, la Sala de Instrucción abrió una indagación preliminar y concluyó que el senador Cepeda actuó dentro de sus funciones y que no cometió delito alguno.

“Se acreditó que la actuación que se reprocha como indebida al senador Iván Cepeda se dio en el marco de los diálogos de paz que adelantó el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero Eln”, explicó la Sala de Instrucción con ponencia del magistrado Héctor Alarcón en un auto de 20 páginas. Quien reprochaba la conducta de Cepeda era el representante uribista Edward Rodríguez: En marzo de 2021 denunció al senador del Polo por el presunto delito de asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. La Corte archivó la denuncia.

Las suspicacias comenzaron luego de que se conociera una carta del embajador de Cuba en Colombia José Luis Ponce Caraballo, remitida el 22 de enero de 2018, en la que le hablaba al alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, sobre la presencia de Gabino en la isla: “no es costumbre del Gobierno de Cuba acceder a la presencia en mi país de personas relacionadas con este movimiento guerrillero sin contar previamente con un salvoconducto que exprese la anuencia del Gobierno de Colombia. ste ha sido un caso excepcional que, entendemos, fue comunicado al presidente Juan Manuel Santos por el senador Iván Cepeda”.

Gabino se realizaría un procedimiento médico en Cuba y, según pudo determinar la Corte, Cepeda sí terció para que le fuera autorizado, pero al hacerlo no incurrió en delito alguno. El alto tribunal citó tres razones. La primera, porque su rol en la mesa de diálogo con el Eln fue autorizada por el presidente. La segunda, porque Cepeda tenía el rol de facilitador. Y la tercera, porque esas gestiones, “estaban dentro de los buenos oficios que como facilitador del mencionado proceso de paz podía llevar a cabo, pues el citado subversivo era uno de los comandantes del grupo guerrillero, gestiones que bien pudo haber efectuado cualquier miembro de la delegación oficial u otro de los facilitadores”.

“De acuerdo con la documentación remitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se puede establecer, sin lugar a dudas, que el senador Iván Cepeda desde el año 2015 venía participando en los diálogos exploratorios con el Eln, para lo cual contaba con la expresa autorización del gobierno”, concluyó la Corte Suprema. Entre las evidencias que recopiló el alto tribunal está una resolución del presidente Juan Manuel Santos en la que autoriza al Alto Comisionado para la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo con el Eln. Además, una carta del entonces alto comisionado, Sergio Jaramillo, en la que nombra a Cepeda facilitador.

También se contó con otros documentos firmados por el sucesor de Jaramillo, Rodrigo Rivera, en los que extendía el periodo de Cepeda como facilitador del proceso de paz que se estaba gestando con la guerrilla del Eln. Y, continuó la Corte, “para corroborar aún más se allegaron los testimonios de Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz entre 2017 y 2018, y Juan Camilo Restrepo, designado por el presidente como jefe de la delegación del Gobierno (...) quienes de manera uniforme, clara y concreta señalaron que el senador Iván Cepeda Castro sí estaba debidamente autorizado por el Gobierno para participar en el proceso de paz adelantado con el Eln”.

Hilo:



1/3. El representante uribista Edward Rodríguez me denunció ante la CSJ por supuestamente participar, sin autorización oficial, en diálogos entre el gobierno del presidente Santos y el ELN. En decisión del 20/1/2022 la Corte estableció que mis gestiones fueron legales: pic.twitter.com/F2qpSQuoW2 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 22, 2022

“Puede concluirse con toda claridad que el senador Iván Cepeda, al haber participado en el proceso de paz adelantado por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero del Eln, y concretamente como facilitador para que el Gobierno expidiera la anuencia o el salvoconducto de permanencia de alias Gabino en Cuba, con el fin de realizarse un tratamiento médico, no incurrió en irregularidad alguna”, concluyó el alto tribunal.

Al conocer la noticia, el senador del Polo señaló: “Por estos hechos, en noviembre de 2021 presenté denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, contra el exalto comisionado para la paz Miguel Ceballos, por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público, por cuanto certificó, faltando a la verdad, que no ejercí la labor de facilitador de los diálogos de paz del gobierno del presidente Santos con la guerrilla del ELN. No obstante, la contundencia de los elementos probatorios aportados en la denuncia, no tengo conocimiento de que la Fiscalía haya avanzado en la investigación”.

