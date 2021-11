Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, radicó ante la Fiscalía una denuncia contra Miguel Ceballos, exalto comisionado de paz y actual precandidato presidencial. Mientras Ceballos recoge firmas para impulsar su aspiración, a través del grupo significativo de ciudadanos Transformando y Uniendo a Colombia (TU), Cepeda expone los motivos con los que pretende iniciar el proceso judicial.

Según el congresista, el exfuncionario del gobierno Duque cometió el presunto delito de falsedad ideológica en documento público que le ocasionarían daño moral y penal a su persona. La denuncia se fundamenta en unas respuestas que emitió Ceballos y que fueron solicitadas por Gustavo Rugeles y por el representante uribista, Edward Rodríguez.

En ambos casos, relata Cepeda, se le solicitó a Ceballos información “acerca del papel que tuvo el congresista como facilitador en dichos diálogos y acercamientos”. En los documentos, insiste Cepeda, Ceballos faltó a la verdad pues “desconoció las labores de facilitador que realizó por designación y autorización del entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos”.

Así las cosas, el parlamentario manifestó que ello obedecería a que Ceballos cometió dicho delito “por cuanto, en calidad de alto comisionado, certificó que sus labores de facilitador las ejerció sin autorización del expresidente Santos”, señaló.

“Aunque esta información es de carácter reservado y, en consecuencia, no puede ser consultada por el público en general, las certificaciones emitidas por el entonces comisionado Ceballos fueron utilizadas para acreditar hechos que no corresponden con la realidad, con los que se me endilga mendazmente unas presuntas conductas punibles que no cometí'’, explicó Iván Cepeda.

Concluyó agregando que la conducta del excomisionado de paz puso en peligro no solo a las instituciones públicas, sino que la información presuntamente errada fue aportada como prueba en una denuncia penal que actualmente cursa trámite en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.