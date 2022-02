Iván Márquez habría reclutado 271 menores para las extintas Farc: Fiscalía

Hasta ahora en este caso solo se han acreditado 90 víctimas, una cifra que es irrisoria en comparación con otras victimizaciones, como secuestro. / AFP / Raul ARBOLEDA Foto: AFP / Raul ARBOLEDA

Este martes, la Fiscalía entregó información que vincula delitos contra menores de edad. Uno de los más relevantes, es la participación de Iván Márquez en el reclutamiento de menores durante su paso por las extintas Farc. Según las pruebas que hoy reposan en los despachos del ente acusador, el actual líder de las disidencias de las Farc, habría reclutado al menos 271 menores de edad en su paso por la extinta guerrilla.

Desde el búnker afirmaron que se vinculó a Iván Márquez en una investigación como presunto responsable del reclutamiento de menores de edad. De igual manera, la Fiscalía agrupó en un solo expediente 50 procesos en los que habría detalles de cómo fue que estos niños, niñas y adolescentes fueron víctimas del mundo del crimen y llegaron al uso de armas.

El reclutamiento de los menores por los que la Fiscalía investiga al líder de la “Segunda Maquetalia”, supuestamente, ocurrió entre 1994 y 2012. Para el ente acusador, Iván Márquez “habría promovido e impartido directrices a todas las estructuras del grupo ilegal para que el reclutamiento de menores de edad fuera una práctica sistemática y habitual”.

Según las cifras de la Fiscalía, los menores reclutados serían 197 hombres y 74 mujeres menores de edad. De igual manera, el ente investigador sostiene que la mayoría de los hechos de reclutamiento ocurrieron en Vichada con 37 casos, Antioquia y Caquetá con 27, Cauca con 15, Putumayo con 12, Huila registró 11 casos, Arauca 10, Tolima 9, Santander y Bolívar con 8.

Dentro de los datos, la Fiscalía aclaró que las edades de los niños, niñas y adolescentes que habría sido reclutados por las extintas Farc oscilan entre los 8 y 17 años. “El pico más alto de reclutamiento de niños se halla a los 14 años; mientras que en niñas se ubica en 13 años. Finalmente, el periodo en el que más se reportó esta actividad ilegal fue entre 2002 y 2005″, asegura el ente investigador.

En 2019, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que, un cruce de datos de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) indicaría que la extinta guerrilla de las Farc puede ser responsable de más del 60% de los casos de reclutamiento forzado de niños y niñas. En cuanto a este tema Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape, Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo han reconocido en varias oportunidades que sí hubo presencia de menores de edad en la guerrillerada.

“Hubo de 15, 16, 17 años, pero de menos edad no. Después de la séptima conferencia, en la que se establece que sólo pueden entrar de 15 a 30 años, no recuerdo haber tenido menores”, dijo, por ejemplo, Timochenko, en su versión libre ante la JEP. El detalle de la edad es crucial, pues a la luz del Estatuto de Roma, un menor de 14 años no puede ser reclutado en ninguna circunstancia.

Por otra parte, la Fiscalía también tiene entre sus estadísticas y reportes, delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad. En este caso, esa conducta fue atribuida a los grupos paramilitares. El más reciente informe da cuenta que, entre ellos, se encuentra como supuesto responsable el confeso paramilitar Hernán Giraldo Serna, quien fue enviado a la cárcel en los últimos meses, mientras se adelanta una investigación sobre abuso sexual de cuatro menores.

Las presuntas víctimas de Giraldo Serna habrían sido agredidas mientras tenían entre 13 y 14 años, cuando, según el ente acusador, “habrían ingresado en varias oportunidades a la sede de Prosocial en La Ceja (Antioquia), y las cárceles de Itagüí (Antioquia) y La Modelo de Barranquilla (Atlántico), donde permaneció Giraldo Serna desde la desmovilización en febrero de 2006, hasta la extradición a Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008″.

Según las pruebas de la Fiscalía, las menores fueron agredidas sexualmente durante las visitas que recibió el paramilitar en los centros penitenciarios. Las jóvenes, al parecer, “ingresaron a los centros carcelarios por intermediación de personas cercanas y empleados de Giraldo Serna, como Noralba Vasco, con quien tendría una relación criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual para su beneficio”. Vasco se encuentra privada de su libertad desde mayo del año pasado.

Dentro de las pruebas que tendría la Fiscalía, estría registrado que uno de los primeros casos de presunta violencia sexual cometidos por Giraldo habría ocurrido en enero de 2008, cuando habría violado a una mujer cuatro meses antes de ser extraditado a Estados Unidos. La denuncia de este caso la hizo la mujer en 2018, y en ella menciona a otra mujer que fungía, dijo, como reclutadora de menores de Giraldo y que ya ha sido señalada por otras menores de edad que también fueron agredidas por el confeso violador.

