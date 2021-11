JEP autoriza extradición de excombatiente conocido como el “terror de Tumaco”

El excombatiente de la columna Daniel Aldana de las Farc, José Geidin Castro, cuyos sobrenombres son “El Doctor” y el “terror de Tumaco”, será procesado por la Corte del Distrito Sur de Florida, de Estados Unidos. La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de aprobar su extradición, dado que es señalado de hacer parte de una agrupación narcotraficante que al parecer envió más de una tonelada de droga al país norteamericano.

En contexto: El ‘Doctor’ que aterrorizó a Tumaco

Castro Chillambo se sometió a la JEP e inició una solicitud de garantía de no extradición en enero de 2019. En la justicia transicional está relacionado con el caso 02, el cual da cuenta de graves violaciones de derechos humanos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño). Pretendió que la JEP lo cobijara, pues el 27 de abril de 2018 fue acusado en Estados Unidos por el delito de “concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y la causa razonable para creer que la cocaína se importaría ilegalmente a los Estados Unidos”.

Contra el exguerrillero, quien está capturado desde 2014, se formalizó la petición de extradición en marzo de 2019. En su contra hay registro de cuatro supuestos envíos, los cuales se le recriminan a él y otros siete supuestos narcos. La primera acusación es de marzo de 2017, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos incautó 576 kilos de cocaína que estaban en un barco de bandera ecuatoriana. Dos meses después, en Quito (Ecuador), fueron incautados 58 kilos de coca que estaban en un camión con destino a un puerto.

Lea: Seis supuestos narcotraficantes intentaron colarse en lista de desmovilizados de las Farc

El 14 de junio de 2017, de acuerdo con la acusación, la Guardia Costera de Costa Rica incautó 183 kilos de coca que estaban “flotando en el Océano Pacífico”. Por último, el 8 de noviembre de 2017, la Guardia Costera del país norteamericano secuestró 576 kilos de coca que estaban en una embarcación. Se lee en el expediente que los tripulantes estaban lanzando bosas de cocaína al océano Pacífico.

“La investigación reveló que, desde marzo de 2017, José Geidin, Rivadeneria Monroy y otras personas, en colaboración estrecha con varios socios costarricenses, gautemaltecos, mexicanos y colombianos, negociaron y coordinaron el transporte de múltiples kilogramos de cocaína desde Colombia a Costa Rica, Guatemala y México por medio de embarcaciones marítimas”, se lee en el indictment, el escrito de acusación de la Corte que quiere procesar al “terror de Tumaco”.

Lea: La extradición que revivió el caso de los colados en la JEP

Según la investigación norteamericana, una vez la cocaína llegaba a Centroamérica, la organización recriminada almacenaba la mercancía y la distribuía a inversionistas de cargo y socios para su posterior tráfico. José Geidin Castro es referenciado como “líder” y se cree que trabajaba de la mano de su hermano, Binley Castro. Al parecer recaudaban impuestos de los cargamentos de coca que salía de Tumaco y uno de sus destinos privilegiados era supuestamente México.

José Geidin Castro fue capturado en febrero de 2014 y de acuerdo con los registros de la JEP, estuvo preso en la cárcel de Palmira (Valle) y estaba en libertad condicional desde 2018. Llama la atención que uno de los oficiales de la policía que lo persiguió durante meses aseguró que estaba “rezado”, pues “durante la persecución, que duró más de siete horas, recibió un disparo en el pecho que lo tumbó, pero que no lo atravesó”. Un mayor y un patrullero lo encontraron escondido bajo unas rocas en el corregimiento San Pedro del Vino (Tumaco).

Le puede interesar: ¿Cómo funciona la extradición para militares y civiles acogidos a la JEP?

La investigación en territorio nacional da cuenta de que “el terror de Tumaco” inició en las Farc en 2004. Comenzó como raspachín en laboratorios y fue escalando en el negocio del narcotráfico. Según los investigadores del Gaula que adelantaron la operación, Castro Chillambo nunca fue un hombre de uniforme y fusil, a pesar de que siempre estuvo vinculado a la guerrilla. Su fuerte era el tráfico de drogas, al punto que durante los últimos años llegó a manejar las rutas que salían de Tumaco hacia Centroamérica y mantenía fuertes lazos con capos del Valle.

El “terror de Tumaco” era conocido por llamar a comerciantes para exigirles pagos superiores a los $20 millones, por supuestamente colaborar con las autoridades. Les decía que si no pagaban, lo siguiente que venía era la muerte. El Espectador conoció, en su momento, que mensualmente pedía $1 millón para no atentar contra la vida de los extorsionados. Es procesado en Colombia por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, extorsión y homicidio. Investigadores le dijeron a este diario que no era un hombre de uniforme de guerra, si no de marcas lujosas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.