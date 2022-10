JEP cita por cuarta vez al mayor general (r) Luis Felipe Montoya

El oficial (r) ya ha faltado en reiteradas ocasiones a sus citas con la JEP. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

El mayor general (r) Luis Felipe Montoya tendrá otra oportunidad para aportar su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la investigación que se adelanta como parte del caso 02, sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), mientras fue comandante de Grupo Mecanizado de Caballería No. 3 General José María Cabal. La JEP lo ha citado en tres oportunidades, pero Montoya no se ha presentado. El próximo viernes 14 de octubre de 2022 será su cuarta citación.

A pesar de que oficial ha incumplido los llamados, entregando diferentes excusas, los magistrados consideraron necesario escuchar su versión, para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Esto, antes de que se expida cualquier determinación en su contra.

La primera citación que incumplió fue el 6 de junio de 2022, cuando afirmó que no contaba con abogado para que lo representara. La diligenciaría fue reprogramada para el 6 de julio de 2022, pero tampoco acudió. En esta ocasión, no entregó un escrito en el que justificara su inasistencia.

La JEP le exigió a Montoya Sánchez que entregara un informe en el que justificara, con pruebas y razones, los motivos por los que no llegó a la cita programada, cosa que aún no ha entregado. El compareciente solo se limitó a informar que aún no tenía abogado y que le había otorgado poder al abogado Iván Cancino.

Al tribunal le interesa conocer su versión sobre hechos ocurridos contra el pueblo Awá, durante el año 2006 y, en especial, sobre varios hechos criminales que sucedieron mientras se encontraba al frente del Grupo Mecanizado de Caballería No. 3 General José María Cabal, ubicado en la ciudad de Ipiales (Nariño). Se investigan las muertes de varios indígenas, a quienes presentaron como muertos en combate.

“Las muertes se habrían presentado como supuestas bajas en combate contra la columna Mariscal Sucre, de las Farc-EP, que operaba en los municipios Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño” señaló la jurisdicción en un comunicado. La nueva cita, para que aporte su versión voluntaria, ahora será el 14 de octubre de 2022, a la cual, se espera que llegue con su abogado. Como dato de contexto, el mayor general fue llamado a juicio disciplinario, por la Procuraduría en el 2020, por perfilamientos a políticos y periodistas.

