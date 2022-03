JEP rechaza definitivamente el sometimiento del hijo de Enilse “La Gata” López

JORGE LUIS ALFONSO LOPEZ

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó definitivamente el acogimiento que pretendía tener Jorge Luis Alfonso López, conocido como El Gatico, hijo de la reconocida empresaria del chance Enilce La Gata López, condenada por homicidio y alianzas paramilitares en la costa. Para esta jurisdicción, el exalcalde de Magangué (Bolívar), El Gatico, no aportó lo suficiente a la verdad del conflicto, condición que le pedían para ser aceptado en la JEP.

Esta decisión ratifica la dada en febrero de 2021, cuando la Sala dijo que Alfonso López nunca presentó su compromiso con las víctimas, en el que debía hablar sobre hechos hasta ahora desconocidos por la justicia ordinaria. El Gatico presentó su solicitud como tercero civil, es decir, agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública, en relación con hechos criminales ocurridos durante su ejercicio como alcalde del municipio de Magangué (Bolívar) entre los años 2004 y 2007.

Lea también: JEP le cierra sus puertas al hijo de Enilce López “La Gata”

Dentro de los crímenes que Alfonso López esperaba fueran revisados por las JEP, están los homicidios del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, Édgar Carrasquilla y el empresario Yamil Kasser Alí; lavado de activos agravado; enriquecimiento ilícito de particulares; concierto para delinquir, y finalmente una acción de extinción de dominio.

En el documento con que la JEP le cierra definitivamente sus puertas al exalcalde de Magangué, consta que “se encontró probado que para el cumplimiento de este objetivo se sirvió de miembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes estaba en capacidad de impartir órdenes en su calidad de jefe e integrante de dicha organización”, algo que El Gatico ha negado.

Podría interesarle: La exótica oferta del hijo de “La Gata” a la JEP

Según la Sala de Apelación, el umbral exigido de aporte a la verdad para ser acogido por la JEP, “no fue superado, en la medida en que no se brindó información mínima” sobre su relación con el paramilitarismo en las distintas oportunidades que le dieron para hablar. Asimismo, esta jurisdicción sostuvo que El Gatico “no muestran un compromiso con el deber de aportar verdad plena y, por ende, no son aptos para la aceptación de su sometimiento”.

Según el documento de la Sala, los aportes que hizo el exalcalde de Magangué son sesgados “o parcializados en la medida en que la contribución a la verdad”. La JEP concluyó que esta negativa de acogimiento se da porque los testimonios del condenado Alfonso López se redujeron al “señalamiento de terceras personas, negando de manera expresa su participación -y la de su familia-en conductas delictivas”.

Le recomendamos: Hijo de “La Gata” pide acogerse a la JEP

El hijo de La Gata López ha pedido ser aceptado en la JEP desde 2018. En ese entonces, dijo en una carta lo siguiente: “Les manifiesto que tengo información valiosa, y cuando la Honorable Sala lo disponga se las pondré en consideración para los fines pertinentes; es de tanta trascendencia la información que voy a proporcionar, que desde ya solicito protección para mi familia y para el suscrito”. Alfonso López está respondiendo por el crimen del periodista Prins y también enfrenta otro proceso penal por su presunta participación en el crimen del empresario Yamil Kasser el 13 de febrero de 2004 en el municipio de Magangué.

Enilce La Gata López también fue rechazada por la JEP, la cual consideró argumentos muy similares a la negativa que le dan hoy a El Gatico. La JEP, en agosto de 2021, concluyó que la mujer no llenó los requisitos que deben cumplir quienes piden acogerse a esta jurisdicción y, según la Sala, su aporte a la verdad no garantiza los derechos de las víctimas y no supera el umbral de verdad ya conocido en la justicia ordinaria.Y ella sí que conocería de la financiación del paramilitarismo en la costa, pues está sentenciada por lavarle dinero al mismísimo Salvatore Mancuso.

Actualmente, La Gata López tiene una condena de 37 años de cárcel por nexos con las Auc y por el homicidio del vigilante Amaury Fabián Ochoa, asesinado por orden de La Gata en el 2000, pues había sido señalado injustamente como informante de las Farc. En el peaje El Carmen de la vía de Sincelejo a Cartagena, el 12 de junio de 2000, Ochoa fue baleado y rematado. Desde 2018, López había hecho la solicitud de sometimiento como civil ante la JEP para seis procesos que se desarrollan en su contra, entre los que se le acusa de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.