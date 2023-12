Jorge Iván Ospina será imputado por presuntas irregularidades en contratación

Jorge Iván Ospina será imputado por irregularidades en contratación. Foto: NELSON RIOS - NELSON RIOS

El próximo 29 de enero, la Fiscalía imputará al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez; al exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera; y al exgerente de las Empresas Municipales de Cali, Juan Diego Flórez. Según el ente investigador, estas tres personas habrían incurrido en irregularidades en la contratación del alumbrado navideño del año 2020.

Según informó la Fiscalía por medio de un comunicado, el contrato fue firmado el 26 de agosto de 2020 por más de 10.000 millones de pesos. Las pruebas que el ente investigador tiene en su poder dan cuenta que presuntamente se desconocieron las normas aplicables a la contratación pública. Por esta razón serán imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La imputación, según el periódico el País de Cali, tiene relación con cinco denuncias que presentó el abogado Elmer Montaña en diciembre de 2020, por presuntas irregularidades en contratación al interior de la Alcaldía de esa ciudad. “Las denuncias abarcan varios contratos, incluyendo el del alumbrado navideño, la Feria de Cali y otros contratos interadministrativos”, explicó el abogado a ese diario.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía y a través de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde escribió que demostrará con pruebas que no se presentaron irregularidades en la firma de ese contrato. “Cada vez que adelantamos un programa exitoso o una inauguración, nos revientan una papeleta. Demostraremos con las respectivas pruebas que no hemos adelantado un contrato sin requisitos previos, delito por el cual me imputa la Fiscalía General. Respetar la institución es fundamental”, escribió.

