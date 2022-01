Juan Carlos Henao fue rector de la Universidad Externado y también magistrado de la Corte Constitucional. / Archivo

Al expediente del aborto en la Corte Constitucional llegó otra recusación más. Esta vez es en contra del conjuez Juan Carlos Henao, elegido por la Sala Plena la semana pasada para que desempate la votación que tiene trabada la decisión que podría sacar del Código Penal el delito de aborto. El jurista, que se encontraba en la lista de más de 10 conjueces, salió al ruedo de este asunto de manera aleatoria, pero una vieja declaración en un noticiero nacional es el centro de los recursos que piden que se aparte de la discusión.

Las palabras de Henao fueron: “Creo que hay una posición ideológica en cada ser humano. Yo estoy a favor del aborto, no creo en imposiciones de la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional, que se limite la dosis mínima. Quienes estamos en contra de esta visión que se impone en el mundo, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump, tenemos que seguir luchando por la libertad”. Según la recusación, por estas posiciones ideológicas y religiosas, Henao no debería participar del debate.

Noticia en desarrollo...

