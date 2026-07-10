Judicializan a exfuncionario de filial de Ecopetrol por apropiarse de casi USD 12 mil

De acuerdo con la Fiscalía, los desembolsos irregulares se realizaron en cuatro oportunidades durante 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alejandro Valenzuela Rojas, exfuncionario de una filial de Ecopetrol con sede en Estados Unidos, tras determinar que presuntamente se apropió de USD 11.754 (alrededor de COP 47 millones) de recursos públicos mediante el cobro irregular de viáticos que no cumplían con los requisitos exigidos por la entidad.

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De acuerdo con el ente investigador, los desembolsos irregulares se realizaron en cuatro oportunidades durante 2024: el 26 de septiembre, por USD 3.613; el 15 de octubre, por USD 786; ese mismo día, por USD 4.497 adicionales; y el 6 de noviembre, por USD 2.858. Una quinta solicitud, por USD 2.179, fue bloqueada a tiempo por la entidad al detectarse inconsistencias, por lo que no llegó a concretarse.

Según la investigación, Valenzuela Rojas tenía entre sus funciones radicar, validar y gestionar los pagos correspondientes a comisiones y reembolsos operativos. Aprovechando ese rol, habría ingresado en cinco ocasiones al sistema de la empresa utilizando su propio usuario y contraseña para radicar solicitudes de viáticos a su nombre. Además, se le señala de haber intervenido para lograr la aprobación de dichas solicitudes y el giro de los recursos a una cuenta bancaria de su propiedad.

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Para respaldar esas solicitudes, el exfuncionario habría presentado soportes con múltiples inconsistencias, entre ellas, fechas que no coincidían con los desplazamientos reportados y referencias a eventos futuros cobrados de manera anticipada. La Fiscalía también encontró documentos presuntamente falsos, como una factura de un hotel en Houston (Estados Unidos), con la que buscaba acreditar una estadía entre el 18 y el 26 de octubre por un valor de USD 2.800.

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Con base en estos hallazgos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Valenzuela Rojas los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. El exfuncionario no aceptó los cargos.

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