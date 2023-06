Judicializan a hombre que amenazó al presidente del Once Caldas

Se trata de Sergio Alejandro Marín Blandón, quien por medio de sus redes sociales, amenazó al presidente del Once Caldas de Manizales, Tulio Mario Castrillón. Foto: Once Caldas

Sergio Alejandro Marín Blandón, un joven de 22 años de edad, fue imputado por el delito de amenazas, porque en el mes de junio de 2022, a través de sus redes sociales, amenazó al presidente del equipo Once Caldas de Manizales, Tulio Mario Castrillón.

Las pruebas presentadas indican que Sergio Alejandro Marín Blandón realizó una publicación en una red social en la que amenazaba con un posible ataque contra la integridad física del dirigente del equipo de fútbol. Estas expresiones intimidantes causaron alarma, angustia y miedo tanto al señor Castrillón Tobón como a su familia y personas cercanas a su entorno laboral, explicó la Fiscalía.

Este hombre no aceptó el delito que le fue imputado por la Fiscalía, por lo que un juez decretó que seguirá vinculado al proceso y deberá cumplir medidas no restrictivas de la libertad, entre ellas no podrá acercarse ni ingresar al estadio Palogrande de Manizales, deberá mantenerse alejado de Tulio Mario Castrillón y atender los llamados de la justicia.

Cabe destacar que el mes pasado, la Fiscalía también anunció que imputará cargos a un hombre en Antioquia por amenazar a la vicepresidenta Francia Márquez a través de correo electrónico. Después de realizar las investigaciones pertinentes, se confirmó que el responsable de las amenazas es Fabián Idárraga Toro, residente en el departamento de Antioquia, quien fue ubicado, identificado y aceptó su responsabilidad como autor del mensaje amenazante, según informó el Fiscal Barbosa a los medios de comunicación.

Un mes antes, la Fiscalía anunció que imputará al tiktoker que amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro a través de redes sociales, Andrés Mauricio Herrera, por los presuntos delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, asegura la Fiscalía. De acuerdo con el ente investigador, esta persona reconoció su culpa en los hechos.

