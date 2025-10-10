Logo El Espectador
Juez de Bogotá ordena la captura inmediata de Emilio Tapia por caso de Centros Poblados

El pasado 11 de abril, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le había concedido la libertad condicional al contratista condenado, por el escándalo de corrupción de Centros Poblados.

Redacción Judicial
10 de octubre de 2025 - 04:53 p. m.
El juzgado ordenó su reclusión inmediata en un establecimiento penitenciario que determine el Inpec.
El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, contratista condenado por el escándalo de corrupción de Centros Poblados, en el que se desviaron cerca de COP 70.000 millones del contrato destinado a llevar conectividad digital a zonas rurales del país.

La decisión judicial revoca la libertad condicional que le había sido concedida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla el pasado 11 de abril de 2025, tras considerar que Tapia no cumplió con las condiciones exigidas para mantener el beneficio. En consecuencia, el juzgado ordenó su reclusión inmediata en el establecimiento penitenciario que determine el Inpec, con el fin de que continúe cumpliendo su condena.

Noticia en desarrollo...

Pablo Io hgul(93556)Hace 13 minutos
Y cuando la orden de captura para el juez que le dio la libertad en primer lugar? Sera que al.menos lo investigan y sancionan?
Jesús(90019)Hace 21 minutos
El juez que lo liberó debe responder ante la justicia.
Alex Alvarez(xf8b8)Hace 39 minutos
Y con todo lo que se ha robado este ratero sigue suelto, esta justicia de Colombia da vergüenza. Con razón todos estos bandoleros roban a diestra y siniestra, porque saben que al final terminarán disfrutándose lo robado y solo le darán a fiscales y jueces un pedacito de la torta.
Jhon Jairo Diaz Lopez(gyel0)Hace 45 minutos
felicitaciones para este juez un crimianl no debe estar en la calle despues q tanto mal ha hecho antes deberian de metarlos en una carcel con los mismos delincuentes q roban y asesinan para q aprendan la leccion q estar en sos lugares donde no hay privilegios es bueno
Alejandro Bonilla(18261)Hace 48 minutos
este delincuente es el amo de la justicia hace lo que quiere mucho$$$$$$$
