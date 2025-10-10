Juez de Bogotá ordena la captura inmediata de Emilio Tapia por caso de Centros Poblados

El juzgado ordenó su reclusión inmediata en un establecimiento penitenciario que determine el Inpec.

El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, contratista condenado por el escándalo de corrupción de Centros Poblados, en el que se desviaron cerca de COP 70.000 millones del contrato destinado a llevar conectividad digital a zonas rurales del país.

La decisión judicial revoca la libertad condicional que le había sido concedida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla el pasado 11 de abril de 2025, tras considerar que Tapia no cumplió con las condiciones exigidas para mantener el beneficio. En consecuencia, el juzgado ordenó su reclusión inmediata en el establecimiento penitenciario que determine el Inpec, con el fin de que continúe cumpliendo su condena.

