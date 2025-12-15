Logo El Espectador
Judicial

Juez ordena a Petro retractarse y ofrecer excusas a hermanos de Bernie Moreno, senador de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro acusó a Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía, hermanos del senador de Estados Unidos, Bernie Moreno, de participar en el robo al Banco del Pacífico. Un juzgado ordenó al primer mandatario retractarse por los señalamientos.

Redacción Judicial
15 de diciembre de 2025 - 04:53 p. m.
Juez ordena a Gustavo Petro retractarse y ofrecer excusas públicas a Luis Moreno y Roberto Moreno./Imagen de referencia.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
El Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro que, en un plazo de 48 horas, se retracte y ofrezca excusas públicas en las que manifieste que no le consta que Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía sean autores o partícipes de los delitos de hurto al Banco del Pacífico ni de lavado de activos o de tierras.

El pasado 13 de noviembre, el presidente acusó por estos delitos a Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y a su hermano, durante un Consejo de Ministros transmitido por el canal público de televisión RTVC. Asimismo, el 13 de noviembre de 2025, “durante una alocución presidencial transmitida por los canales oficiales, el presidente de la República hizo manifestaciones adicionales sobre ellos”, según indicó el juzgado.

Con la retractación del mandatario Petro, el juez pretende amparar los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y dignidad humana de los hombres, quienes son hermanos del senador de Estados Unidos, Bernie Moreno.

En su comentario en X, el primer mandatario indicó: “El robo del banco del Pacífico, del que fue genio Alberto Moreno, y de la hacienda San Simón, del que es beneficiario Roberto Moreno, es la causa del odio del senador Bernie Moreno, que busca ponerme traje naranja en EE.UU. aprovechando su relación estrecha con Trump”.

Esta orden se suma a las otras cuatro retractaciones pendientes que tiene el primer mandatario por comentarios realizados con anterioridad en alocuciones presidenciales y a través de redes sociales, principalmente X.

Entre ellas, la emitida el pasado 20 de noviembre, donde el Consejo de Estado ordenó al presidente y al ministro del Interior, Armando Benedetti, retractarse de las afirmaciones realizadas en contra del personero de Ocaña (Norte de Santander), Jorge Armando Bohórquez, a quien señaló de, supuestamente, colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Dicho señalamiento ocurrió el pasado 21 de abril, después de que Armando Bohórquez “fue públicamente estigmatizado por el presidente Gustavo Petro Urrego, quien durante una transmisión televisiva insinuó que las acciones del personero de Ocaña beneficiaban al Eln, al preguntarse ‘¿a quién le trabajan?’”, según indicó el Consejo de Estado.

Por Redacción Judicial

