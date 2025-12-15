Logo El Espectador
Atentados con explosivos en Santander durante paro armado del Eln

Los atentados del Eln contra la población civil continuan. En este caso, las autoridades confirmaron la explosión de una moto en el peaje La Lizama, en Santander. Una funcionaria está herida. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
15 de diciembre de 2025 - 12:48 p. m.
Las autoridades confirman un nuevo atentado en el peaje La Lizama.
Foto: Archivo Particular
Se siguen registrando ataques con explosivos en el marco del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El más reciente ocurrió en el peaje La Lizama ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja (Santander).

Según indicó la Policía Nacional, las primeras pesquisas señalan que en el lugar fue activada una motocicleta cargada con explosivos, lo que dejó herida a una operaria de la caseta de cobro.

Vínculos relacionados

ELN ataca peaje en Barrancabermeja y sube a cinco los departamentos afectados por paro armado
Gobernación del Cesar alerta por acciones del Eln en medio del paro armado
Paro armado del ELN: Mindefensa ofreció COP 200 millones por información

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

micorriza(d243q)Hace 1 hora
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?
