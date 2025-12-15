Atentados con explosivos en Santander durante paro armado del Eln

Las autoridades confirman un nuevo atentado en el peaje La Lizama. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se siguen registrando ataques con explosivos en el marco del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El más reciente ocurrió en el peaje La Lizama ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja (Santander).

Según indicó la Policía Nacional, las primeras pesquisas señalan que en el lugar fue activada una motocicleta cargada con explosivos, lo que dejó herida a una operaria de la caseta de cobro.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.