Lectura de fallo a Diego Cadena en vivo: juez habla de sobornos a alias “Víctor”

Este viernes 15 de agosto, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, leerá el sentido del fallo sobre la investigación en contra de Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Cadena es señalado de ofrecer beneficios jurídicos y dinero a exparamilitares, a cambio de que hablaran a favor de Uribe Vélez.

Durante la diligencia también se conocerá si es culpable o inocente el abogado Juan José Salazar, uno de los juristas que trabajó en su despacho en la ciudad de Cali y señalado de participar en la red de soborno a testigos para favorecer al líder natural del Centro Democrático. Por los mismos dos delitos, el expresidente fue declarado culpable en primera instancia el pasado 28 de julio, según decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia.

Ambos procesos judiciales, el de Uribe Vélez y el de Cadena, tuvieron el mismo origen: la investigación que en 2018 abrió la Corte Suprema de Justicia para buscar pesquisas sobre la presunta relación del expresidente con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, hacia los años 2000. En el caso de Uribe Vélez, la jueza determinó que había sido “el arquitecto” de una red de manipulación de testigos con el objetivo de limpiar su nombre.

Cadena, según los argumentos de la jueza Heredia, quien condenó a Uribe Vélez, habría sido la persona utilizada por el expresidente en calidad de determinador, para que ofreciera dinero y beneficios jurídicos en cárceles de Colombia y Estados Unidos, para que exparamilitares y personas como Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota (Bogotá), desmintieran esas versiones que lo relacionaban con paramilitares y hablaran en contra del senador Iván Cepeda.

Son dos los hechos puntuales en los que el juez Fabián Moreno decidirá si los abogados Cadena y Salazar son culpables o inocentes. Por un lado, la entrega de “detallitos o cariñitos” (sobornos económicos), como reseñó el togado, a exparamilitares para que dieran versiones favorables a la imagen de Uribe Vélez. Por otro lado, las visitas a cárceles como la de Cómbita (Boyacá), para lograr que los testigos presuntamente manipulados firmaran cartas con información al parecer falsa, que serían enviadas a la Corte Suprema de Justicia.

Aunque la audiencia de lectura del sentido del fallo estaba programada para las 8:00 de la mañana, en el complejo judicial de Paloquemao (Bogotá), empezó casi una hora después. El juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, empezó haciendo refiriéndose brevemente a algunas de las pruebas del caso. Puntualmente, una de ellas: el reloj espía con el que se habrían grabado reuniones del abogado Cadena.

En el marco de ambos procesos judiciales (el de Uribe Vélez y el de Cadena y Salazar), ha sido cuestionada por la defensa de los procesados. Sin embargo, en los dos casos, tanto la jueza Heredia como el juez Moreno han dejado en firme la validez de las grabaciones del dispositivo, que darían cuenta de algunas de las presiones del abogado Cadena a testigos claves

