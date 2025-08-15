Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, fue condenado por soborno en actuación penal

Quedo probado que el exabogado de Álvaro Uribe ofreció beneficios para conseguir testimonios de paramilitares que favorecieran a su cliente. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El abogado Diego Cadena, exdefensor de Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este viernes por el delito de soborno en actuación penal, uno de los mismos por los que el expresidente tendrá que pagar 12 años de prisión domiciliaria. El juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, leyó el sentido de fallo contra el abogado que ofreció beneficios jurídicos y dinero al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a cambio de que hablaran a favor de Uribe Vélez.

Aunque el caso era también por el delito de fraude procesal, la justicia encontró que había duda razonable sobre los hechos relacionados con pagos y ofrecimientos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor.

Dentro de la audiencia adelantada en el complejo judicial de Paloquemao, el juez Moreno también definió el caso en contra del abogado Juan José Salazar, uno de los juristas que trabajó en su despacho en Cali y quien, según determinó la justicia, participó en la red de soborno a testigos para favorecer al líder natural del Centro Democrático, el expresidente Uribe.

El proceso contra Cadena tuvo el mismo origen que el de Álvaro Uribe: la investigación que en 2018 abrió la Corte Suprema de Justicia sobre la presunta relación del expresidente con grupos paramilitares en Antioquia, hacia los años 2000. En el caso de Uribe Vélez, la jueza determinó que había sido “el arquitecto” de una red de manipulación de testigos con el objetivo de limpiar su nombre.

Cadena, según los argumentos de la jueza Heredia, quien condenó a Uribe Vélez, habría sido la persona utilizada por el expresidente en calidad de determinador, para que ofreciera dinero y beneficios jurídicos en cárceles de Colombia y Estados Unidos, para que exparamilitares y personas como Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota (Bogotá), desmintieran esas versiones que lo relacionaban con paramilitares y hablaran en contra del senador Iván Cepeda.

