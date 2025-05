Juicio de Uribe hoy en vivo: defensa expone nuevos testigos en la jornada 48

Expresidente de Colombia, a su salida del juicio oral que se adelanta en los Juzgados de Paloquemao Foto: Óscar Pérez

Este jueves 28 de mayo inició la jornada 48 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una acusación por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía intenta probar que el exmandatario es responsable de haber buscado, a través de emisarios, testigos para favorecerlo en otros procesos en los que fue relacionado con grupos paramilitares. Todo, según el ente investigador, a cambio de dádivas.

La diligencia, que se realiza de manera virtual debido a la segunda jornada de marchas en pro de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, inició con el llamado al estrado de Gisela Matamoros, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Allí se menciona a quien es conocido como alias “El Cubano”.

Durante la última audiencia, que fue llevada a cabo el pasado martes 27 de mayo, se presentaron los testimonios de Germán Gómez, Nora Zuleta y, nuevamente, de Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”. En una muy breve declaración, el exnarcotraficante volvió a mencionar los presuntos ofrecimientos que le hicieron mientras se encontraba preso en Estados Unidos.

Sierra Ramírez señaló que fue contactado por el periodista Juan Carlos Giraldo, quien, dijo, le habló de dinero y otros beneficios. “Me hizo ofrecimientos. Yo estaba escribiendo un libro con la Editorial Planeta y me dijo que no lo siguiera porque él tenía una editorial, que lo hiciera con él y que me adelantaba $100 millones”, señaló el testigo.

También mencionó que le ofrecieron permanecer en Justicia y Paz a cambio de hablar en contra de Álvaro y Santiago Uribe. Señaló que el fiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo -ambos víctimas acreditadas en el proceso- le ofrecieron un principio de oportunidad con esa condición.

Siga en vivo el minuto a minuto de la jornada 48 del juicio contra Uribe:

Se evidenció una serie de audios en los que tanto Rojas como Cadena hablan sobre el proceso que se llevaba en la Corte Suprema en el despacho del magistrado José Luis Barceló.

El testigo señala que nunca tuvo contacto con alguien de la oficina de Diego Cadena, pero que sí habló con el abogado. También señaló que, cuando se trataba de temas jurídicos, se comunicó con los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana, Juan Felipe Amaya y el propio Cadena.

Fabián Rojas, exintegrante de la UTL de Álvaro Uribe Vélez cuando fungía como senador, es el próximo testigo de la defensa. Para la Fiscalía, Rojas junto a otros exmiembros de la UTL, habrían sido instrumentalizados para ejecutar actividades que nada tenían que ver con sus funciones en el Congreso. Por ejemplo, dice el ente investigador, estos habrían recolectado pruebas para procesos judiciales.

Luego de responder preguntas de la Fiscalía y la defensa, asegurando que no conocía a los “exparas” presos que pudieron haber recibido ofrecimientos a cambio de sus testimonios, la declaración de la extrabajadora de UTL se dio por terminado.

Las preguntas de la defensa fueron orientadas a cómo conoció Matamoros al expresidente Uribe Vélez. Luego hablaron sobre “El Cubano”. “Yo me acerqué a plenaria, lo busqué, y le dije: ‘mira, me ha llegado esta información presunta, hay que verificarla’. Le comenté que me habían hablado de un señor que lo mencionaban como ‘El Cubano’”. La testigo aseguró que el exmandatario se interesó por esa información, pues “El Cubano” iba a presentar una serie de pruebas en contra del exjefe de Estado al ser trasladado de cárcel.

La defensa, hoy ejercida por el abogado Jaime Lombana, llamó al estrado a Gisela Matamoros, exintegrante de la UTL de María Fernanda Cabal.

