Juicio contra Álvaro Uribe: los audios revelados por la Fiscalía en la jornada 29

La audiencia que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal fue reanudada este jueves en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. En esta nueva jornada, la Fiscalía General de la Nación presentó dos nuevos testigos: Julio Andrés Cepeda Chaparro y Óscar Humberto Álvarez Muñoz, ambos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Previo al inicio de los testimonios, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, solicitó a la jueza Sandra Heredia modificar el cronograma de las audiencias. “En caso de que la Fiscalía concluya la presentación de pruebas el martes próximo, la defensa iniciaría su intervención el viernes 2 de mayo”, señaló Granados. Sin embargo, luego ajustó la fecha al lunes 5 de mayo, con la intención de que el expresidente sea el primer testigo de su propia defensa.

Durante su declaración, Julio Andrés Cepeda —exdetective del DAS y actual investigador del CTI— entregó detalles sobre un informe de 18 páginas relacionado con las interceptaciones telefónicas practicadas durante la investigación. Cepeda explicó que no fue él quien realizó directamente las extracciones forenses ni la creación de las copias espejo de los 101 discos compactos que contienen las grabaciones; esa tarea fue delegada a dos ingenieras especializadas en informática forense.

En el contrainterrogatorio, el abogado Granados subrayó que ni Cepeda ni su colega Ancízar Barrios pueden certificar la forma en que se hicieron las copias, a pesar de figurar como autores del informe técnico.

El segundo testimonio fue el de Óscar Humberto Álvarez Muñoz, exinvestigador del CTI, quien estuvo a cargo de interceptar líneas telefónicas ordenadas por la Corte Suprema, incluyendo las del expresidente Uribe. La fiscal Orjuela presentó varios audios recolectados durante esas interceptaciones, entre ellos, una conversación entre Uribe y su entonces abogado, Diego Cadena, donde el exmandatario critica fuertemente a sus defensores Jaime Granados y Jaime Lombana.

“Eso no es capaz de manejarlo Jaime Granados y también lo digo con tristeza, ni Jaime Lombana, esto es mucho descuido, lo que yo me he encontrado en el archivo de lo que yo hice como Gobernador: imagínese, tengo 93 denuncias contra paramilitares y guerrillas, y me dejan avanzar estos procesos, ‘eso es negligente’”, se escucha decir a Uribe.

Posteriormente, Uribe ofreció disculpas a sus abogados a través de su cuenta en X: “Mis excusas de nuevo a los doctores Granados y Lombana por mis comentarios indebidos, producto de la angustia”.

Otros audios presentados revelan diálogos entre Uribe y Cadena sobre gestiones para obtener declaraciones del exparamilitar conocido como el ‘Tuso’ Sierra. En uno de los fragmentos, Uribe menciona posibles ofrecimientos hechos por los exsenadores Iván Cepeda y Piedad Córdoba al ‘Tuso’, a cambio de incriminarlo. La Fiscalía también presentó conversaciones en las que el exmandatario expresa preocupación por un incidente de desacato en una tutela relacionada con el periodista Daniel Coronel.

En su intervención, Álvarez explicó que las escuchas se realizaron por orden judicial en el marco de un monitoreo de 90 días y que, aunque inicialmente se investigaba al excongresista Nilton Córdoba, se detectó que las líneas correspondían a Uribe, hecho que fue informado a sus superiores.

Sin embargo, la defensa cuestionó la legalidad de las grabaciones. Uribe, por su parte, reiteró que las interceptaciones vulneraron su privacidad y la relación confidencial con sus abogados. “Se ratifica que siempre he pedido la verdad. No solamente en las llamadas interceptadas, también en lo no interceptado, directa o indirectamente, a través del Dr. Diego Cadena”, expresó en una extensa publicación en redes sociales.

Informe #33



Primera parte, hasta el medio día.

Llamadas interceptadas



En estas llamadas que me interceptaron, va quedando claro su ilegalidad.



Primero:



El investigador confirmó que se trataba de otro caso y le trasladaron mi teléfono. El informó sobre el error y me… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 24, 2025

La jueza Heredia suspendió la audiencia cerca de las 4:30 p.m. y anunció que será retomada mañana 25 de abril, a las 8:30 a.m. con la declaración de Lina María Solano Cuéllar y Carolina Vargas Villamil, nuevas testigos de la Fiscalía.

