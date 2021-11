Justicia Militar detiene a dos policías por denuncia de robo y agresión en Soacha

Tras una denuncia presentada en marzo pasado, la Justicia Penal Militar dio a conocer su investigación contra dos uniformados de Soacha. “Me cogieron a puños contra la pared, me tiré al piso, el policía me agarraba del pelo hacia atrás porque yo me agachaba”, dijo una denunciante.

El pasado 6 de marzo, Diana Devia y Lucio Valenzuela denunciaron públicamente un procedimiento policial con presunto exceso de fuerza al interior del CAI Hogares de Soacha. Luego de ocho meses, durante los cuales la misma Policía anunció pesquisas disciplinarias, la Justicia Penal Militar acaba de abrir una indagación contra dos uniformados.

Aunque la Unidad Administrativa Especial de la justicia castrense no entregó los nombres de los procesados, dio a conocer que ambos enfrentan una indagación por, al parecer, agredir físicamente a la pareja. Además, la investigación indica que a las víctimas le habrían robado el celular y dinero al interior del CAI.

“En desarrollo de la investigación, se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a dos patrulleros de la Policía Nacional por los presuntos delitos de privación de la libertad, lesiones personales y hurto. Así mismo, les fue impuesta medida de detención preventiva”, explicó la Justicia Militar.

La denuncia de la pareja da cuenta de que en la madrugada del 6 de marzo pasado ambos salieron de un establecimiento nocturno en Soacha, cuando fueron abordados por unos policías que estaban en una patrulla. Al parecer los uniformados les solicitaron la cédula, situación a la cual se negaron. Fueron conducidos a un CAI, donde los habrían golpeado.

“Me cogieron a puños contra la pared, me tiré al piso, el policía me agarraba del pelo hacia atrás porque yo me agachaba. De un momento a otro, todos salieron y luego entraron dos uniformados con navajas, yo tenía mi maleta y me la desprendieron a punta de cuchillo, pero con rabia, y me decían perra, y jalaban”, le dijo Diana Devia al medio local Periodismo Público.

En el portal de Soacha, a inicio de año, Devia agregó que a Lucio Valenzuela lo habrían obligado a quitarse la ropa. Siguió con su versión: “Cuando se iba a bajar los pantalones se le cayó el celular, entonces mi novio le dijo pásemelo, pero el policía le dijo: ‘me lo voy a robar y ¿qué va a hacer?’, y le pegó otro puño en la cara”, denunció públicamente.

Lo último que se sabía sobre el caso fue que a finales de marzo el coronel Luis Bermúdez, comandante del Distrito Especial de la Policía de Soacha, anunció que la institución había iniciado investigación disciplinaria contra seis uniformados del CAI. En las fotos que se conocieron de la pareja se los ve con hematomas en los ojos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.