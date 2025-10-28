Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Juzgado ordena a Petro retractarse en cinco días por declaraciones sobre Paloma Valencia

El presidente Gustavo Petro tendrá cinco días para ofrecer disculpas públicas por haber señalado a la senadora Paloma Valencia de ser cómplice en los casos de falsos positivos. En su cuenta de X, el mandatario calificó a la precandidata como “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales”.

Redacción Judicial
28 de octubre de 2025 - 03:30 p. m.
Las acusaciones fueron realizadas por el mandatario el pasado 29 de septiembre, a través de la red social X, donde escribió: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.
Las acusaciones fueron realizadas por el mandatario el pasado 29 de septiembre, a través de la red social X, donde escribió: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.
Foto: Andrea Puentes
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Otro fallo se suma a la lista de órdenes judiciales que obligan al presidente Gustavo Petro a retractarse por sus pronunciamientos en redes sociales. En esta ocasión, el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá le ordenó ofrecer disculpas públicas, en un plazo máximo de cinco días, a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, por haberla señalado de ser cómplice en los casos conocidos como falsos positivos.

Los señalamientos fueron realizados por el mandatario el pasado 29 de septiembre, a través de la red social X, donde escribió: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.

Vínculos relacionados

Augusto Ocampo asumió como ministro de Justicia encargado, tras renuncia de Eduardo Montealegre
Exgobernador Mauricio Aguilar irá a juicio en la Corte Suprema por presuntos contratos irregulares
Fiscalía confirma captura de nueva persona señalada por el asesinato de Miguel Uribe

Lea: Exgobernador Mauricio Aguilar irá a juicio en la Corte Suprema por presuntos contratos irregulares

Tras la publicación del jefe de Estado, la precandidata presidencial presentó una acción de tutela en la que alegó que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados por las declaraciones del jefe de Estado, señalando que los comentarios del presidente podría configurar el delito de hostigamiento por ideología política. Además, la senadora pidió que el presidente se rectificara sobre sus comentarios, ya que nunca ha sido ni procesada ni condenada por falsos positivos.

Aunque la Presidencia de la República le solicitó al juzgado declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Paloma Valencia, argumentando que la senadora no acudió, presuntamente, al trámite previo establecido para estos casos y que la publicación hacía parte del debate político, el fallo de 38 páginas concluyó que no se presentaron irregularidades durante el trámite.

Le puede interesar: Augusto Ocampo asumió como ministro de Justicia encargado, tras renuncia de Eduardo Montealegre

Asimismo, el juzgado amparó los derechos de la precandidata presidencial, al considerar que no se trató de un comentario propio del debate político, sino de una “afirmación carente de verificación mínima y de sustento probatorio, emitida en un contexto que no justifica la afectación a la honra ni a la reputación de la accionante”.

Por esa razón, el despacho concluyó que las declaraciones del presidente vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de Paloma Valencia, al tratarse de afirmaciones sin respaldo en hechos verificables y expresadas en un contexto que no justificaba su difusión ni su contenido.

Lea también: Autoridades exigen liberación de policías y funcionarios del CTI secuestrados en Arauca

Esta es una de las varias retractaciones recientes que ha debido realizar Gustavo Petro. El pasado 22 de octubre, el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le ordenó retractarse de una publicación hecha en la red social X el 29 de agosto, en la que se refería a la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez Blanco.

En la publicación, el mandatario manifestó: “No, señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”. Por su parte, el juzgado instó al primer mandatario a abstenerse de publicaciones en redes sociales, medios de comunicación o alocuciones públicas en contra de la exvicepresidenta.

Lea: Corte ordena al Ejército reconocer el género “no binario” en el sistema de reclutamiento

Asimismo, el pasado 20 de octubre, la Corte Constitucional ordenó al presidente retractarse públicamente y pedir disculpas a las mujeres periodistas del país por las declaraciones que pronunció durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, el 30 de agosto de 2024.

En ese evento, el jefe de Estado se refirió a las periodistas, señalándolas como “muñecas de la mafia”, expresión que, según el alto tribunal, vulneró derechos fundamentales a la libertad de expresión, a una vida libre de violencias y a la no discriminación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Gustavo Petro

Paloma Valencia

Falsos positivos

Petro deberá retractarse por comentarios contra Paloma Valencia

 

Pacho(03562)Hace 24 minutos
BUENO Y CUANTO TIEMPO LE DAN A LA VALENCIA (NO HAY OYRA FORMA DE TRATARLA), PARA QUE SE RETRACTE DE LOS MALOS TRATOS A PETRO Y EN GENERAL A LA IZQUIERDA EN COLOMBIA?
Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 41 minutos
Pero la señora Valencia ha insultado cualquier cantidad de veces al presidente y defendiendo a alter ego todita desmechonada. Los ciudadanos se preguntan cómo fue posible que asesinaran a 6402 compatriotas así selectivamente, pagaron por su muerte mucha plata y no pase nada. Cómo Camilo Ospina emitió la Orden Ministerial 29 precisamente como legalizando eso; y donde anda este señor para por lo menos rinda alguna versión de los hechos. Eso es un crimen de Lesa Humanidad.
Eduardo Galeano López(34409)Hace 1 hora
PUGF debe retractarse hasta de haber sido seudogobernante. 1460 días, ofendiendo, promoviendo el odio entre colombianos-as y contra países extranjeros, 1460 días haciendo promesas, además de las promesas que le incumplió alelectorado. Las tierras devueltas a sus propietarios es parte del acuerdo de 2016 entre Estado y exfarc, jamás una reforma agraria, ojalá los medios no le copien que es una reforma agraria porque no lo es. Igual a Iván Cepeda el diseñador de la fracasada paz total.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.