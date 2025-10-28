Juzgado ordena a Petro retractarse en cinco días por declaraciones sobre Paloma Valencia

Las acusaciones fueron realizadas por el mandatario el pasado 29 de septiembre, a través de la red social X, donde escribió: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”. Foto: Andrea Puentes

Otro fallo se suma a la lista de órdenes judiciales que obligan al presidente Gustavo Petro a retractarse por sus pronunciamientos en redes sociales. En esta ocasión, el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá le ordenó ofrecer disculpas públicas, en un plazo máximo de cinco días, a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, por haberla señalado de ser cómplice en los casos conocidos como falsos positivos.

Los señalamientos fueron realizados por el mandatario el pasado 29 de septiembre, a través de la red social X, donde escribió: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.

Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad.



Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente https://t.co/X6wRNn9Ad9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 29, 2025

Tras la publicación del jefe de Estado, la precandidata presidencial presentó una acción de tutela en la que alegó que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados por las declaraciones del jefe de Estado, señalando que los comentarios del presidente podría configurar el delito de hostigamiento por ideología política. Además, la senadora pidió que el presidente se rectificara sobre sus comentarios, ya que nunca ha sido ni procesada ni condenada por falsos positivos.

Aunque la Presidencia de la República le solicitó al juzgado declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Paloma Valencia, argumentando que la senadora no acudió, presuntamente, al trámite previo establecido para estos casos y que la publicación hacía parte del debate político, el fallo de 38 páginas concluyó que no se presentaron irregularidades durante el trámite.

Asimismo, el juzgado amparó los derechos de la precandidata presidencial, al considerar que no se trató de un comentario propio del debate político, sino de una “afirmación carente de verificación mínima y de sustento probatorio, emitida en un contexto que no justifica la afectación a la honra ni a la reputación de la accionante”.

Por esa razón, el despacho concluyó que las declaraciones del presidente vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de Paloma Valencia, al tratarse de afirmaciones sin respaldo en hechos verificables y expresadas en un contexto que no justificaba su difusión ni su contenido.

Esta es una de las varias retractaciones recientes que ha debido realizar Gustavo Petro. El pasado 22 de octubre, el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le ordenó retractarse de una publicación hecha en la red social X el 29 de agosto, en la que se refería a la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez Blanco.

En la publicación, el mandatario manifestó: “No, señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”. Por su parte, el juzgado instó al primer mandatario a abstenerse de publicaciones en redes sociales, medios de comunicación o alocuciones públicas en contra de la exvicepresidenta.

Asimismo, el pasado 20 de octubre, la Corte Constitucional ordenó al presidente retractarse públicamente y pedir disculpas a las mujeres periodistas del país por las declaraciones que pronunció durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, el 30 de agosto de 2024.

En ese evento, el jefe de Estado se refirió a las periodistas, señalándolas como “muñecas de la mafia”, expresión que, según el alto tribunal, vulneró derechos fundamentales a la libertad de expresión, a una vida libre de violencias y a la no discriminación.

