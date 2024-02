La carta de Salvatore Mancuso tras su regreso: “Vengo a cumplirles a las víctimas”

El exjefe paramilitar aterrizó en Colombia cerca de las 2:30 de la tarde de este martes. Foto: Policía

Salvatore Mancuso regresó a Colombia luego de 15 años. El exjefe paramilitar aterrizó en el Aeropuerto el Dorado de Bogotá cerca de las 2:30 de la tarde de este martes. A su llegada al país se conoció una carta escrita por él mismo en la que se compromete a cumplirme a las víctimas. Mancuso estaba en Estados Unidos desde mayo de 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez aceptó extraditar a los más importantes jefes paramilitares.

“Tengo la tarea de continuar aportando verdad ante el sistema de justicia transicional, no solo con responsabilidad por las implicaciones que tiene en las personas vinculadas en los testimonios, sus familias y las comunidades víctimas, lo haré bajo estrictos estándares que permitan contrastar y determinar que es una verdad cualificada. Estoy aquí para ser parte de un proceso restaurativo, para escuchar y ser escuchado, y para aportar desde mi experiencia y convicción en la construcción de un país libre de violencias, próspero, avanzado”, dice la carta.

En este sentido, Mancuso escribió que cree que tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como Justicia y Paz, son mecanismos ciertos y legítimos para el cierre judicial definitivo del conflicto armado interno “sin embargo, definitivamente, deben tener una vocación de tribunal de cierre, de lo contrario seguiremos alimentando el circulo vicioso de nuestras violencias”. Agregó que se compromete a trabajar por la paz y la reconciliación y concluyó que no regresa a Colombia con ningún ánimo revanchista “no tengo cuentas pendientes con nadie. Vengo a cumplirle a las víctimas, a las instituciones del Estado y a la sociedad en general, de manera que me permitan, de nuevo, volver a ser parte de ella”.

Esta es la carta completa:

Salvatore Mancuso fue designado como gestor de paz el 23 de julio de 2023 por orden del gobierno de Gustavo Petro. “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, informó el jefe de Estado a través de Twitter.

Además de esta designación, Mancuso volvió a tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en julio del año pasado. En varias audiencias públicas, el exjefe paramilitar explicó por qué su testimonio y sus verdades pueden tener un espacio en esa jurisdicción especial, pese a que, por ser narcoparamilitar, no tenía cómo acreditarse para acceder a los beneficios que otorga este sistema de justicia. Por eso la JEP aceptó abrirle la puerta. Sin embargo, días después de conocerse la decisión, el propio Mancuso apeló el fallo y todavía no se conoce qué pasó finalmente con ese recurso.

