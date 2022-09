“La Celda”, el pódcast que cuenta historias desde las cárceles colombianas

La primera temporada del pódcast se lanzó a finales de 2020. Foto: Sara Builes

En 2020, en plena pandemia del Covid-19, El Espectador y la Fundación Acción Interna lanzaron la primera temporada del pódcast “La Celda: voces de libertad”, un proyecto cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron.

Los protagonistas de este pódcast dan detalles de su vida y de su paso por cárceles colombianas, pero sobre todo, reflexionan sobre la importancia de que la sociedad les brinde una segunda oportunidad.

El próximo martes, 20 de septiembre, “La Celda” lanzará su segunda temporada. Johana Bahamón, directora de Acción Interna, será la presentadora.

Le puede interesar: El Espectador y Acción Interna lanzarán segunda temporada de "La Celda"

A pocos días de estrenar los nuevos relatos, decidimos recordar las cinco historias que hicieron parte de la primera edición del pódcast: una norteamericana que explotó su talento musical tras las rejas, un chef que escribió su libro de cocina desde la prisión, una mujer trans que lucha por los derechos de las personas LGBTI, un emprendedor que llegó a trabajar en grandes cocinas del país y una exguerrillera que reflexiona sobre la maternidad en las cárceles colombianas.

Puede escuchar una a una a continuación:

La gringa que, en una cárcel de Colombia, encontró su libertad en la música

Crystal Mo’Rissa Stevens, una cantante nacida en Miami, EE. UU. fue condenada en 2017 por delitos de narcotráfico en Colombia. Llegó a la prisión sin hablar español, aunque con el tiempo lo aprendió gracias a sus compañeras de celda. Aunque pensó que había terminado su carrera como cantante, desde la cárcel de San Diego, en Cartagena, le dio un nuevo significado a su música.

La mujer trans que lucha por los derechos LGBTI en La Picota

Laura Zamora es una mujer trans que tuvo que hacer hasta lo imposible para sobrevivir en Bogotá. Hoy paga una condena de 50 años en La Picota, desde donde trabaja activamente por los derechos de las personas LGBTI privadas de la libertad.

El chef que encontró el sabor de la vida tras las rejas

Bernardo Granados es un chef colombiano que está en la cárcel por homicidio. Desde su celda le ha sido difícil cocinar, pero encontró una forma de conectarse con su pasión: escribió un libro de cocina en el que mezcla recetas con las enseñanzas que le ha dejado la vida.

Se busca trabajo, ¡después de la cárcel!

Gilberto Forero pagó cinco años de prisión por participar en un robo al norte de Bogotá. En la cárcel aprendió herramientas básicas de cocina que luego le abrieron las puertas en reconocidas cocinas de la capital. En el cuarto episodio de La Celda cuenta cómo fue su experiencia cocinando en cárceles colombianas y cómo llegó a ser “un testigo directo” de las segundas oportunidades.

La mamá de mi hija

Mientras pagaba una condena de doce años de prisión, Claribel Mosquera dio a luz a Evelyn. En el quinto episodio de “La Celda”, cuenta cómo aprendió a perdonar y a pedir perdón, a la vez que Johana Bahamón, actriz y directora de la Fundación Acción Interna, la acompaña para hablar sobre la maternidad en las cárceles y su experiencia compartiendo la crianza de Evelyn.

Estos episodios y los que se estrenarán el 20 de septiembre están disponibles en todas las plataformas de audio de El Espectador (Spreaker, Deezer, Spotify y Google Podcast) y en la página web de la Fundación Acción Interna.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

