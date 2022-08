La demanda que pone en jaque a los congresistas del Pacto Histórico

El documento reposa en los despachos de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Aún no ha sido seleccionada para su estudio. Foto: Laura Angélica Ospina

En 224 páginas, el abogado José Manuel Abuchaibe, en representación del excandidato al Senado por Cambio Radical, Luis Alonso Colmenares, padre del joven fallecido Luis Andrés Colmenares, le pidió al Consejo de Estado declarar nula la elección de los senadores elegidos para el periodo 2022-2026, especialmente, la de los militantes del Pacto Histórico porque en el documento de inscripción de la lista presentada por esa colectividad consignaron, a su juicio, “datos falsos o contrarios a la verdad”.

El recurso básicamente dice que se debe excluir la lista del Pacto Histórico de los resultados obtenidos de las contiendas electorales del pasado 13 de marzo que quedaron en firme por el Consejo Nacional Electoral. Su solicitud la basa en que Colombia Humana, el partido político con el que se presentó del actual presidente Gustavo Petro para la campaña presidencial de 2018, se adhirió a lo que ahora se denomina Pacto Histórico.

El reproche, en este sentido, es que la Colombia Humana no podía recibir votos legalmente porque esa colectividad obtuvo la personería jurídica a través de un fallo de la Corte Constitucional y no porque se hubiesen inscrito candidatos al Senado o la Cámara de Representantes. “La inscripción de la lista de coalición al congreso denominada Pacto Histórico, con fundamento en el artículo 262 constitucional, contiene datos falsos o contrarios a la verdad, y nunca se corrigió el yerro; por lo tanto, esa lista al Senado no era apta para captar votos”, dice el abogado.

Para el defensor de Colmenares, el acto de elección de senadores se hizo de manera irregular y “con infracción de las normas en que debería fundarse”. El abogado está convencido que la lista del Pacto Histórico inscrita no reunía los requisitos legales y constitucionales para hacerlo puesto que la coalición con la Colombia Humana, que trajo cero votos, es producto de un engaño.

El reproche de Abuchaibe es que esa situación impide que candidatos que sí cumplan con los requisitos de ley puedan ser elegidos. Así las cosas, el abogado no solo le pide al Consejo de Estado tener en cuenta su recurso, sino también decretar una medida cautelar.

El recurso vincula a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, para que tomen medidas para mantener la cadena de custodia de todos los documentos electorales correspondientes a la elección de senadores hasta que se terminen los procesos judiciales que se adelanten por cuenta de las demandas presentadas en contra de los actos administrativos que declaró la elección.

