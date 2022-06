Demanda que busca la muerte política de Gustavo Petro deberá ser corregida

El demandante no entregó la documentación que comprobara su competencia como ciudadano colombiano. Foto: Óscar Pérez

El Consejo de Estado inadmitió la solicitud de perdida de investidura que presentó el abogado Joan Sebastián Moreno Hernández contra el senador y candidato presidencial Gustavo Petro. El Tribunal Supremo argumentó que la razón por la cual consideró inadmisible esta demanda es porque Moreno no entregó los documentos para comprobar su calidad de ciudadano colombiano.

A pesar de que el alto tribunal le negó esta solicitud, le dio la posibilidad de corregir el recurso agregando los documentos que la deben acompañar, estos pueden ser la fotocopia de su cédula con la fecha y lugar de expedición. Así las cosas, Moreno tendrá 10 días para que arregle su solicitud y pueda ser admitida.

El abogado argumentó que, entre el 28 de agosto de 2018 y el 27 de abril de 2022, Gustavo Petro, ejerciendo como senador, faltó injustificadamente a 27 sesiones de la comisión primera del Senado. Moreno considera que se estaría incumpliendo con el artículo 183 de la Constitución, que fija una sanción para los congresistas que no asistan a seis sesiones plenarias en las que se voten proyectos de actos legislativos o mociones de censura.

La demanda señala que las justificaciones entregadas por el senador y candidato a la presidencia por el Pacto Histórico no corresponden a causas de fuerza mayor. Moreno argumenta que las incapacidades que entregó Gustavo Petro, al ser supuestamente redactadas por un médico particular, no cargan con validez y que estas deben ser entregadas por la EPS.

El despacho del magistrado Alberto Montaña señaló que la demanda presentada por Moreno presentaba errores de trámite al no identificarse ni presentar las pruebas necesarias para afirmar ser ciudadano colombiano. La decisión indicó que esta solicitud puede ser formulada “por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano”. Si es formulada por un ciudadano, este debe acreditarse como tal.

Además, el magistrado del Consejo de Estado también le hizo otro llamado de atención a Moreno. En el mismo fallo informó que la demanda debe contener “la identificación, domicilio y dirección de notificación del solicitante, identificar al congresista cuestionado y se debe aportar la acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional”.

En caso de que Moreno no haga los arreglos a su recurso, el Consejo de Estado da por hecho que desiste de presentar la demanda con la que busca dejar fuera de combate en materia política al líder del Pacto Histórico.

