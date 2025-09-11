La foto fue sacada de contexto: general Garzón tras su retiro por orden de Petro Foto: Archivo Particular

Luego de conocerse el retiro del mayor general Hernando Garzón Rey de las Fuerzas Militares, el país entró en una nueva controversia que compromete a la cúpula castrense. El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X que tomó la decisión de apartar del servicio al oficial, quien desde abril de este año ejercía como inspector de comando, por supuestos indicios de vínculos con grupos narcotraficantes y actividades relacionadas con cultivos de hoja de coca.

“He retirado del servicio activo de las Fuerzas Militares al mayor general Hernando Garzón Rey por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la Fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor”, publicó el mandatario.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la medida bajo la causal de “llamamiento a calificar servicios” y explicó que la decisión obedece a información recibida sobre la posible participación del oficial en actividades ilícitas.

La versión del general Hernando Garzón Rey

En entrevista con Noticias Caracol el general (r) Hernando Garzón Rey negó tajantemente las acusaciones. Según su relato, la fotografía que se presentó como prueba de sus supuestos nexos con disidencias de las Farc fue sacada de contexto. “Una fotografía que no le dan el contexto al señor presidente, y por el contrario, manipulan la información”, afirmó.

El oficial explicó que los hechos ocurrieron en 2023, cuando regresó de cumplir funciones en Estados Unidos y se encontraba de visita en Villavicencio (Meta) y San José del Guaviare. Durante ese tiempo, aseguró, coincidió en una finca con hombres armados que identificó como disidentes de las Farc, pero insistió en que nunca existió colaboración alguna, y que los hombres estarían intentando cobrar una extorsión.

“En ese momento no se emplearon las armas porque estábamos en cese al fuego y, además, teníamos menos hombres y menos armas en ese punto. Lo que se hizo fue informar a los mandos y a las autoridades competentes”, relató Garzón, quien aseguró que notificó al entonces alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y a varios generales sobre la situación.

Garzón sostuvo que la información entregada al Gobierno fue incompleta y que no se le permitió dar explicaciones antes de que se tomara la decisión presidencial. “Nadie me llamó, y pues si le pasan esa información al señor ministro y al señor presidente por supuesto hacen conjeturas que no son y no conocen los hechos”, dijo.

Incluso dejó entrever que detrás de su salida podría haber intereses internos para apartarlo de la institución. “Alguien muy analítico me dio esa información”, declaró. Por ahora, el general Garzón no descarta acciones judiciales, pero insistió en que su prioridad es “dejar claras las circunstancias fácticas” frente al país. “Mucha gente me conoce, especialmente mis subalternos y mi familia”, agregó.

