Judicial

Fuerzas Militares confirmaron el retiro del general Hernando Garzón, por orden de Petro

El inspector general de las Fuerzas Militares es señalado por el presidente Gustavo Petro de, presuntamente, asociarse con grupos narcotraficantes vinculados con el cultivo de coca.

Redacción Judicial
11 de septiembre de 2025 - 03:19 a. m.
El presidente de la república anunció el retiro del servicio del mayor general Hernando Garzón, por “fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.
Foto: El Espectador - José Vargas
El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó en la noche de este 10 de septiembre el retiro del inspector general de la entidad, mayor general Hernando Garzón Rey, por solicitud del presidente Gustavo Petro, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

En un trino publicado en horas de la tarde, el presidente Gustavo Petro anunció el retiro del servicio del mayor general Hernando Garzón, por “fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.

Lea: Ataque a la Policía en Amalfi: cuatro presuntos autores murieron en un operativo

Frente a estos hechos, las Fuerzas Militares precisaron que la definición de eventuales responsabilidades penales o disciplinarias que pueda enfrentar el oficial “corresponde de manera exclusiva a las autoridades competentes, en el marco del debido proceso y con pleno respeto de las garantías constitucionales”.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, también se pronunció en redes sociales, asegurando que el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación “para que investigue y adelante las acciones legales respectivas a que haya lugar”.

Asimismo, advirtió que el Ministerio de Defensa no dudará en “aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la Constitución, la ley y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos”.

Por Redacción Judicial

javier arlés(96673)Hace 15 minutos
La "inteligencia" de la Fuerza Pública. Inteligencia para enlazarse con la criminalidad.
jose ignacio lopez gonzalez(33220)Hace 22 minutos
tiene todo el derecho a la presunción de INOCENCIA. PERO PARECE QUE LA PUDRICIÓN ALLÍ NO TERMINA. UNA PERSONA CON ALTO RANGO Y CON ESTOS SEÑALAMIENTOS ? uf cuando la avaricia le gana y se adelanta a lo que sea.
