Fuerzas Militares confirmaron el retiro del general Hernando Garzón, por orden de Petro

El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó en la noche de este 10 de septiembre el retiro del inspector general de la entidad, mayor general Hernando Garzón Rey, por solicitud del presidente Gustavo Petro, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

En un trino publicado en horas de la tarde, el presidente Gustavo Petro anunció el retiro del servicio del mayor general Hernando Garzón, por “fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca”.

Frente a estos hechos, las Fuerzas Militares precisaron que la definición de eventuales responsabilidades penales o disciplinarias que pueda enfrentar el oficial “corresponde de manera exclusiva a las autoridades competentes, en el marco del debido proceso y con pleno respeto de las garantías constitucionales”.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, también se pronunció en redes sociales, asegurando que el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación “para que investigue y adelante las acciones legales respectivas a que haya lugar”.

Asimismo, advirtió que el Ministerio de Defensa no dudará en “aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la Constitución, la ley y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos”.

