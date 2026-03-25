Ordenan a María Fernanda Cabal disculparse por comentarios estigmatizantes sobre la UP

Senadora María Fernanda Cabal. Foto: Valentina Santiago García

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Una jueza civil de Bogotá acaba de ordenarle a la senadora María Fernanda Cabal que se disculpe públicamente por comentarios estigmatizantes que hizo en un medio de comunicación en contra de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica en la década de 1990. Aunque la política alegó que simplemente daba su opinión en un debate, la justicia encontró que lo que hizo fue desconocer el contexto histórico de las víctimas, por lo cual debía rectificarse.

El juzgado 45 civil municipal de Bogotá revisaba una tutela en la que la Defensoría del Pueblo pedía que la política se disculpara por haber dicho en una entrevista en octubre del año pasado en el medio La Silla Vacía que “la Unión Patriótica fue el brazo político de las Farc. Al ser el brazo político estaba avalando los crímenes de las Farc, los secuestros y las desapariciones y el reclutamiento”.

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En la entrevista, la senadora Cabal también dijo que “los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas Farc y el Eln. ¿Cuándo van a tener ustedes claro que el Partido Comunista usa como método la depuración? Ellos se asesinan entre ellos". Para la Defensoría, la conducta de la política fue considerada “lesiva de las aludidas prerrogativas fundamentales, en la medida que reproduce el discurso estigmatizante que fue uno de los instrumentos en el exterminio del partido Unión Patriótica”.

La senadora Cabal argumentó contra la tutela diciendo que sus declaraciones habían sido dadas “en un debate público sobre causas históricas”, por lo que no había razón para tener que rectificarlas. “Son interpretaciones políticas y valoraciones de opinión, no aseveraciones puntuales de un hecho”, dijo la congresista del Centro Democrático en su respuesta a ese recurso.

“Las opiniones expresadas deben interpretarse dentro del marco del ejercicio legítimo de la representación política y del debate democrático, actividades que necesariamente implican la posibilidad de formular interpretaciones, cuestionamientos y críticas frente a hechos históricos o decisiones públicas”, dijo Cabal.

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Sin embargo, para la jueza que resolvió la tutela, no se trata de pronunciamientos menores, sino de declaraciones dadas por una congresista de la República, en plena campaña electoral. En su concepto, las declaraciones de Cabal en su entrevista con La Silla Vacía afectan directamente a las víctimas; es decir, a los militantes de la UP, blanco de un genocidio a quienes se refirió la congresista.

“Tales expresiones no corresponden a simples opiniones o impresiones subjetivas, sino que constituyen imputaciones de hechos, social y jurídicamente reprochables, dotadas de capacidad objetiva para menoscabar la reputación del extremo accionante, de manera que su valoración no depende de la subjetividad de las partes, sino de un análisis objetivo y contextual sobre la carga deshonrosa que conllevan”, dice el fallo.

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Agregó que, aunque Cabal alegó el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, para la jueza hay responsabilidades que la congresista no puede evadir, por ser funcionaria pública. “Los servidores públicos están sometidos a un poder-deber de comunicación con la ciudadanía, que implica que sus pronunciamientos, especialmente cuando se refieren a asuntos de interés público, no pueden desligarse de sus responsabilidades como garantes de los derechos fundamentales y de la democracia constitucional”, reza la decisión.

En ese sentido, la jueza le ordenó a la congresista, en un plazo de máximo cinco días, “presentar una disculpa pública y precisar que en dicha oportunidad se incurrió en error al haber efectuado manifestaciones sobre aspectos respecto del partido político Unión Patriótica y que resultan lesivos de los derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación integral de las víctimas”. Esa rectificación la tendrá que hacer la senadora por medio de un comunicado y de los mismos canales en los que se manifestó cuando estigmatizó a la UP consus declaraciones.

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