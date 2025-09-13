La reflexión de la defensora del pueblo para cuestionar las palabras del presidente sobre Gloria Miranda

El presidente Petro y Gloria Miranda, en un evento el pasado 11 de septiembre de Timbío (Cauca). Foto: Presidencia

En un reciente evento público en Timbío (Cauca), el presidente Gustavo Petro invitó al escenario a Gloria Miranda Espitia, la jefa de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI). Entre risas y otras palabras, el jefe de Estado hizo referencias a su apariencia física y a la relación personal de la funcionaria. Palabras que, para muchos, fueron machistas.

El presidente expresó: “Las funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del gobierno del cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos, escriben que son novias mías ¿Qué tal? (...) Y resulta que se acaba de casar (Miranda) hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país".

Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto. pic.twitter.com/sPoDbh7zIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

En respuesta a las palabras del primer mandatario, la defensora del Pueblo, Iris Marín, escribió un mensaje en su cuenta personal de X en el que llamó a la reflexión. Sin ser explícita ni calificar las frases del presidente Petro, la funcionaria invitó a imaginar una situación, como ejercicio hipotético.

"¿Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría dijera: “Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa chismosa dice que son novios míos. Pero lo perdimos porque se casó”, escribió Marín.

Les propongo imaginar esta situación, únicamente como un ejercicio hipotético:



Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría dijera:



“Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa… https://t.co/Y5XJH2pCsn — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) September 13, 2025

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, también se refirió a las palabras del presidente Petro en sus redes sociales. “Un día el aspecto físico de una funcionaria dejará de ser un asunto relevante para el jefe. Un día dejaremos de sentirnos incómodas porque el jefe se cree con el derecho a tocarnos”, expresó la congresista, en respuesta a un trino de la periodista Ana Cristina Restrepo, quien también criticó las palabras de Petro.

Un día el aspecto físico de una funcionaria dejará de ser un asunto relevante para el jefe.



Un día dejaremos de sentirnos incómodas porque el jefe se cree con el derecho a tocarnos.



Un día tendrán que reconocer que valemos por lo que pensamos, por lo que hacemos y dejarán de… https://t.co/S39qIGHosf — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) September 12, 2025

El discurso de Gloria Miranda que opacó el presidente Petro

En redes sociales el video que más se ha compartido sobre el evento en el Cauca es, precisamente, en el que el presidente Petro se refirió a Miranda por su apariencia física y su reciente matrimonio. En medio de esa controversia, las palabras que expresó la funcionaria quedaron en otro plano. Sin embargo, en su discurso dio detalles de claves de cómo van los planes de sustitución de cultivos en ese departamento.

🌱💚En el #PactoCauca, @GloriaMirandaE anunció $64 mil millones para sustitución en el Cauca y la ampliación de #RenHacemos a Suárez, Balboa y Buenos Aires.



💬 “No es un proyecto productivo, es un proyecto de vida, una vida en paz.” 🌄☕#PazTotal @petrogustavo @FranciaMarquezM pic.twitter.com/qP3HVMp2MF — Dirección Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (@SoySustitucion) September 12, 2025

“El anuncio que yo les traigo hoy es $66.000 millones para sustitución en el Cauca. Esa sustitución ya empezó, con $28.000 millones en el cañón del Micay. Hoy las familias que le apostaron a la sustitución en Argelia como una primera fase ya están recibiendo sus plántulas de café, insumos y herramientas para iniciar, no un nuevo proyecto productivo, sino un nuevo proyecto de vida, una vida en paz”, expresó Miranda.

En Cauca avanza la sustitución de economías ilícitas



✅ 28.000 millones se invierten hoy en Cañón del Micay para cambiar coca por proyectos asociativos y agroindustriales de café

✅ +20.000 M para el norte del Cauca

✅ Vías para sacar la producción lícita



La paz NO tiene precio pic.twitter.com/ydBAt7azFC — Gloria Miranda (@GloriaMirandaE) September 12, 2025

La funcionaria agregó: “Y la otra buena noticia, vicepresidenta Francia Márquez, es que abrimos también el programa de sustitución en el norte del Cauca. También lo anunciamos el día de hoy. Iniciamos en Suárez, Balboa y Buenos Aires entre este año e inicios del 2026. Queremos honrar a esas familias e invitar a las demás familias del cañón del Micay, donde se concentra el 80% de la coca del Cauca, para sumarse a esta iniciativa”.

Gloria Miranda explicó que, además de ese programa de sustitución, la oferta incluye también un componente de vivienda, que la dirección que dirige ya está articulando con el Ministerio de Vivienda.

