Petro realizó consejo de seguridad para revisar avances en sustitución de cultivos

El presidente Gustavo Petro junto a Gloria Cuartas, la directora del PNIS. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro reunió a algunos de sus ministros y directores de entidades para revisar el avance del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en cabeza de Gloria Cuartas. La reunión ocurre previo a la visita oficial de funcionarios del gobierno de Donald Trump y congresistas de Estados Unidos, que tienen en la mira ese tema.

Precisamente, en los próximos días se conocerá el veredicto final del país norteamericano sobre la posibilidad de la descertificación a Colombia en materia de lucha contra las drogas. Se trata de la primera vez, desde el gobierno de Ernesto Samper, en la que se prevé un resultado negativo para el país, especialmente cuando el país reporta 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos, según cifras de la UNODC de 2023.

Sugerimos: Centro Democrático tuvo que “restringir la campaña” tras atentado a Miguel Uribe: Cabal

#Agenda | En la @Casa_Narino, el Presidente @PetroGustavo, junto con miembros del gabinete de Gobierno y de las Fuerzas Militares, lidera reunión para revisar los avances del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y desarrolla un consejo de Paz y seguridad. pic.twitter.com/R6wtpYOMJr — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 13, 2025

En la reunión estuvieron presentes los ministros Armando Benedetti (Interior), Germán Ávila (Hacienda) y Julián Molina (TIC). De igual forma, participaron los directores de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez; la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus Montañez; y el comisionado de Paz, Otty Patiño.

En medio de eso, crecen las tensiones entre el Gobierno Petro y el Gobierno Trump. La visita del subsecretario de Estado, Christopher Landau, genera expectativa por el informe que llevará a Washington sobre la situación en Colombia con respecto al crimen. En todo caso, también está previsto que esté en las honras fúnebres y el sepelio de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato asesinado.

Le puede interesar: Francia Márquez asistirá a la eucaristía por Miguel Uribe Turbay

“Dice el subsecretario de Estado [Christopher Landau] que va a venir esta noche, yo podría impedirlo. Lo he pensado porque él me insultó, pero no soy igual que ellos”, dijo el presidente Petro en una intervención este martes.

Sumado a eso, una comisión de congresistas que lideran Bernie Moreno (Partido Republicano) y Rubén Gallego (Partido Demócrata) también llegará a Colombia. El objetivo de esta delegación será llevarse información sobre inteligencia, seguridad y defensa y el uso de los presupuestos que aprueban para ayudas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.