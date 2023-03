La respuesta de las autoridades a las graves amenazas del Negro Óber desde la cárcel

Alias "Negro Óber", cabecilla de Los rastrojos. Foto: Twitter

“Señores Fiscalía, con todo el respeto del mundo. Si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco (…) Les voy a matar a comerciante por comerciante”, fueron las palabras con las que el líder de “Los rastrojos costeños”, Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, advirtió desde la cárcel Palogordo de Ocaña (Santander) que asesinaría a comerciantes de ciudades como Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla, debido a la captura de alias “Johana”, su esposa.

La esposa del Negro Óber, Julieth Vanessa Martinez Cantillo alias “Johana”, fue capturada en Bogotá el pasado 23 de marzo, y es señalada por la Policía de ser la encargada de las finanzas de “Los rastrojos costeños”. Tras este hecho, el Negro Óber indicó en uno de los videos: “Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con gente inocente”, como una posible venganza ante los señalamientos contra su compañera sentimental.

Este hombre, que más de 10 veces ha entrado y salido de la cárcel, solicitó además entrevistas con medios de comunicación locales de Barranquilla y el presidente Gustavo Petro. “Porque a mi mujer no me la van a pegar por los actos míos, yo pago por mis actos, yo me hago responsable por mis actos”, dijo e insistió en que alias “Johana” no tiene nada que ver son sus posibles actos delictivos de extorsión y amenazas.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, anunció las medidas que se tomaron ante esta situación. De acuerdo con el coronel, todo el establecimiento carcelario fue requisado por el Gaula y lo aislaron para controlar sus actuaciones delictivas. Además, dijo que la institución actuó de forma inmediata y revisaron, de manera específica, la celda del Negro Óber con el objetivo de encontrar elementos prohibidos y probatorios de sus presuntos delitos.

“Tenemos dos días líneas para actuar, la parte investigativa con Policía y Fiscalía; pero también estamos haciendo una denuncia ante la Procuraduría para empezar a investigar a todos los funcionarios que están haciendo estas malas prácticas que van en contra de la transparencia y que permiten que esté delincuente se sienta como en su casa teniendo joyas, celulares y marihuana”, agregó Gutiérrez en entrevista con Semana.

La Policía Nacional, a orden expresa de la Gobernadora del Magdalena, Elsa Noguera, instaló un consejo de seguridad permanente que inició el pasado domingo con el objetivo de atender a las amenazas del Negro Óber. Según Jorge Urquijo, comandante de Policía de Barranquilla, se desplegaron alrededor de 5.000 agentes en la ciudad con alerta máxima y se abrió una investigación prioritaria para la judicialización por las amenazas.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, escribió en su cuenta de Twitter: “es inadmisible que delincuentes condenados sigan amenazando desde diversas cárceles del país. Señores del INPEC: esto se volvió paisaje! Investigaciones, condenas y cárcel para quienes facilitan estos actos”, y anunció que se comunicó con Presidencia, Minjusticia y Policía para que se tomen con urgencia medidas de fondo y así trabajar en soluciones a esta problemática.

El líder de “Los rastrojos”, por el que se habría ofrecido una recompensa de hasta $100 millones, no ha sido la primera amenaza a los comerciantes desde su celda en la cárcel La Picota. En enero de este año, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que fue allanada la celda en la que se encontraba recluido, luego de conocerse un video en el que Martínez, al parecer, intimidaba también a comerciantes en Barranquilla para obligarlos al pago extorsiones.

Según las investigaciones, alias el Negro Óber habría forjado una alianza con alias Tommy Masacre y alias Javier, ambos recluidos en La Picota de Bogotá, luego de que autoridades descubriera que desde el penal donde estaban seguían comandando los ataques y las extorsiones. Asimismo, el Negro Óber también es recordado porque envió una carta al entonces presidente Iván Duque en la que manifestaba su intención de entregarse a las autoridades y entregar supuestas informaciones sobre hechos de corrupción en el interior de la Policía.

En uno de los videos, el Negro Óber agarra un rosario blanco y dorado mientras advierte que “los comerciantes las van a pagar toditos, se mueren y ahí es donde van a llorar ustedes”. Ante la gravedad de sus expresiones, no tardaron las reacciones en redes. “Ningún delincuente puede estar por encima de las instituciones y menos amenazando a la ciudadanía cuando está en la cárcel”, fue una de las respuestas ante las amenazas; esta la dijo el exministro de Defensa, Diego Molano, en un video publicado en su cuenta de Twitter.

