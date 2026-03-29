La tragedia del Hércules y la historia de un país marcado por aviones de guerra

Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia inspeccionando este martes el área donde ocurrió el accidente de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Puerto Leguízamo (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos.
Foto: EFE - Putumayo Al Revés
Mientras se establecen las causas del accidente del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, selva de Putumayo, que les costó la vida a 69 uniformados y dejó heridos a 57, es pertinente preguntarnos por qué en nuestro país vuelan de un lado para otro aviones militares transportando, como en este caso, a 126 combatientes y sus pertrechos de guerra. (
Por Nelson Fredy Padilla
Periodista desde 1989, magíster en escrituras creativas, autor de cinco libros, catedrático de periodismo y literatura desde 1995, y profesor de la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional, del Instituto de Prensa de la SIP y de la Escuela Global de Dejusticia.@NelsonFredyPadinpadilla@elespectador.com
Conoce más