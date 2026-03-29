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La tragedia del Hércules y la historia de un país marcado por aviones de guerra

A propósito del accidente de Puerto Leguízamo, crónica sobre la aviación militar y los 58 años de los Hércules sobrevolando Colombia. Los 12 que quedan pasarán por revisión estructural. Ahora vamos camino a comprar los Super Hércules.

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Nelson Fredy Padilla
Nelson Fredy Padilla
29 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia inspeccionando este martes el área donde ocurrió el accidente de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Puerto Leguízamo (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos.
Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia inspeccionando este martes el área donde ocurrió el accidente de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Puerto Leguízamo (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos.
Foto: EFE - Putumayo Al Revés

Mientras se establecen las causas del accidente del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, selva de Putumayo, que les costó la vida a 69 uniformados y dejó heridos a 57, es pertinente preguntarnos por qué en nuestro país vuelan de un lado para otro aviones militares transportando, como en este caso, a 126 combatientes y sus pertrechos de guerra. (

Nelson Fredy Padilla

Por Nelson Fredy Padilla

Periodista desde 1989, magíster en escrituras creativas, autor de cinco libros, catedrático de periodismo y literatura desde 1995, y profesor de la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional, del Instituto de Prensa de la SIP y de la Escuela Global de Dejusticia.@NelsonFredyPadinpadilla@elespectador.com
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Atenas (06773)Hace 1 hora
Nelson Fredy, tantas vueltas y revueltas pa no decir tajante/ lo q’ es sabido, conocido y comprobado con tan fatídico accidente, y peor aún luego de las recientes declaraciones de un alto oficial de la Fuerza Aérea- afirman q’ lo forzaron a renunciar como retaliación-, en el sentido de q’ tan tristes y repudiables muertes y heridos son el resultado del descuido y negligencia q’ ha tenido ese asqueroso ojisapo contra todo lo q’ sea de la gloriosas FFAA. Es la maldad hecha forma. Atenas
Pilar Cuevas Marin(26370)Hace 1 hora
Una vergüenza esos aviones, en vez de Hércules deben revisar los aviones nuevos que ofrece Brasil, es la hora de romper la equivocada política de cooperación USA-colombia donde nos regañan aviones y después cobran exorbitantes sumas de dinero por darles mantenimiento o garantizar repuestos, mucho menos lo nuevo pagado que lo viejo regalado
Guillermo(n5sqs)Hace 2 horas
Excelente cronica Nelsón Fredy, como siempre sus escritos rigurosos y documentados. Lástima que nuestro presidente no lea ni analice los contextos como el que usted expone. Quizás Petro se resiente de estos aviones que también le amargaron la vida a el y sus compañeros en otras épocas.
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