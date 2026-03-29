La tragedia del Hércules y la historia de un país marcado por aviones de guerra

Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia inspeccionando este martes el área donde ocurrió el accidente de una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Puerto Leguízamo (Colombia). El accidente de un avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos. Foto: EFE - Putumayo Al Revés

Mientras se establecen las causas del accidente del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, selva de Putumayo, que les costó la vida a 69 uniformados y dejó heridos a 57, es pertinente preguntarnos por qué en nuestro país vuelan de un lado para otro aviones militares transportando, como en este caso, a 126 combatientes y sus pertrechos de guerra. (